لماذا انهار سعر برميل النفط الأمريكي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انهارت أسعار النفط الخام تسليم مايو/أيار، مساء الإثنين 20 أبريل 2020، بأكثر من 81% من قيمتها المسجلة في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، إلى متوسط 3.4 دولار للبرميل الواحد، مسجلة أكبر هبوط منذ أربعة عقود.

الشركات تبيع بخسارة.. أسباب الانهيار التاريخي لأسعار النفط الأمريكي



يرى متتبعو أسواق النفط الخام أن الهبوط في سعر الخام الأمريكي تسليم مايو/أيار المقبل، كان متوقعا، لكن ليس لدرجة هبوطه دون 11 دولارا للبرميل، في سابقة لم تحصل في تاريخ الصناعة النفطية، بأن يخسر البرميل 81% من قيمته في غضون ساعات.

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تحت 8 دولارات.. هبوط كبير في أسعار النفط الأمريكي



يعتبر أمس الإثنين هو آخر أيام بيع عقود النفط الآجلة للتسليم في مايو/أيار المقبل، لذا يعمل المنتجون والشركات النفطية في الولايات المتحدة، على بيع النفط بأقل سعر ممكن، وفق نظرية العرض والطلب، للتخلص من الكميات المتراكمة لديها.

من هنا، ترى شركات الطاقة في الولايات المتحدة أن بيع النفط بسعر التكلفة، وأحيانا بخسارة (أي البيع دون سعر التكلفة)، أقل ضررا عليها من الاحتفاظ به، للتسليم في يونيو/حزيران 2020.