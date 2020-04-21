فتيات إيطاليا يلعبن مباراة "تنس" على أسطح المنازل في ظروف العزلة الصحيّة

قامت لاعبتا "تنس" من المقيمين في مدينة ليغوريا الإيطالية بابتكار طريقة ممتعة لمواصلة التدريب في ظروف العزلة، ولعبت الفتيات "التنس" على أسطح المنازل المجاورة.وبعد فترة قصيرة من نشر فيديو عن لعبهن على الصحفة الرسمية لرابطة محترفي التنس في "تويتر"، حصل على أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

ولكن هذه الحادثة لم تكن محط إعجاب لدى الجمهور الذي وصلت درجة تخوفه من الفيروس التاجي إلى مرحلة كبيرة وخصوصا في إيطاليا.

حيث كتب بعضهم أن ذلك قد يكون سببا لإنتقال الفيروس من الأسطح وآخرون أكدو محافظة الكثير من الرياضيين على لياقتهم رغم الحجر، بممارستهم الرياضة في المنزل.

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