مشاهير أجانب يؤجلون موعد زفافهم بسبب انتشار وباء "كورونا"

على عكس عدد كبير من النجوم العرب الذين فضلوا المضي قدما بالاحتفال بزفافهم أمثال الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد والفنان اللبناني فارس كرم وغيرهم، قام عدد كبير من النجوم الأجانب بتأجيل مواعيد حفلات زفافهم لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا، أبرزهم الأميرة بياتريس حفيدة الملكة البريطانية إليزابيت.

زفاف الأميرة بياتريس

تم الإعلان عن تأجيل حفل زفاف الأميرة البريطانية بياتريسBeatrice من خطيبها الإيطالي إدواردو مابيلي موزي Edoardo Mapelli Mozziبسبب انتشار وباء كورونا في البلاد. وكان من المقرر الاحتفال بالزفاف في 29 مايو 2020 ولكن حصل التأجيل من دون تحديد الموعد الجديد.

لالا كينت وراندال إيميت

على الرغم من أن الثنائي لالا كينت Lala Kent وراندال إيميت Randall Emmettما زالا ينويان إقامة حفل زفافهما في شهر يوليو القادم إلا أنهما أعلنا أن هذا التاريخ غير ثابت وربما يتغير الموعد آملين أن تنتهي أزمة كورونا قبل موعد زفافهما.

زفاف إيما ستوم وماكري

أجبر فيروس كورونا كل من نجمة هوليود إيما ستون Emma Stoneوالمخرج ديف ماكري على تأجيل زواجهما الذي كان مقررا في شهر مارس الماضي إلى أجل غير مسمى.

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زفاف كاتي بيري وأورلاندو بلوم

اضطرت النجمة الأميركية كاتي بيريKaty Perry ، وشريكها أورلاندو بلوم Orlando Bloom الى تأجيل زفافهما الذي كان مقررا في اليابان بعد إعلان خبر حمل بيري بيوم واحد، والسبب بالطبع فيروس كورونا الذي هزّ العالم.

زفاف شقيق ميدلتون وخطيبته

الأمر نفسه انسحب على زفاف جيمس ميدلتون James Middleton شقيق دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وخطيبته أليزي ثيفنت Alizee Thevenet إذ كان الثنائي يخطط لإقامة حفل الزفاف في الصيف ولكنهما اضطرا الى إرجاء الموعد بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد معربين عن الحزن والأسف الشديد لما يحدث في العالم ولاضطرارهما الى تأجيل الزفاف.

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