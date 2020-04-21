شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: 30 %من مرضى كورونا كونوا أجساما مناعية ضعيفة تعرضهم للعدوى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة صينية اجرتها جامعة فودان، أن ما يصل إلى 30% من مرضى فيروس كورونا التاجي لا يكونون أجسام مضادة للعدوى، مما يثير مخاوف العديد ممن يتعافون من فيروس كورونا" COVID-19 "بأنهم غير محصنين.



دراسة صينية

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، اختبر باحثون من جامعة فودان، 175 مريضا مصابا بفيروس كورونا، للكشف عن أجسام مضادة ضد الفيروس، حيث يتم تكوين الأجسام المضادة بعد إصابة شخص بالفيروس ومساعدته بشكل عام على مقاومة العدوى مرة أخرى، ولكن في حالة فيروس كورونا كان لدى حوالي 30 % من المرضى مستويات منخفضة من الأجسام المضادة التي لم يتمكن الاختبار من اكتشافها.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، لقد طور كبار السن والمرضى في منتصف العمر، أجسامًا مضادة أكثر من المرضى الصغار،

يتطلع المسؤولون الأمريكيون إلى اختبار الأجسام المضادة للإشارة عندما يكون لدى بعض الأمريكيين حصانة ضد فيروس كورونا، لكن تبقى الأسئلة حول موثوقية اختبارات الأجسام المضادة، ومقدار الحماية التي توفرها الخلايا المناعية بالفعل.

توصلت دراسة حديثة إلى أن ما يصل إلى 30% من مرضى فيروس كورونا التاجي المتعافين، قد لا يطورون ما يكفي من الأجسام المضادة لمنحهم أي حماية من الإصابة مرة أخرى.

حذر الخبراء من أن اختبارات الأجسام المضادة المتباينة يتم استخدامها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والعديد منها لم يتم التحقق منه بجد، وأنه حتى لو تم تحديد الأجسام المضادة بدقة، فليس من الواضح حتى الآن ما هي الحماية التي توفرها هذه الخلايا المناعية.

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وجد باحثون من جامعة فودان في الصين، أن ما يقرب من ثلث المرضى الذين قاموا باختبارهم لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة لفيروس كورونا التاجي، ومن غير المرجح أن يكون لديهم أي حصانة ذات مغزى لإعادة العدوى.

وقالت الصحيفة، تنتج أجسامنا الكثير من الأجسام المضادة القوية عندما نواجه بعض الفيروسات أو البكتيريا، ولكن فقط مستويات منخفضة من الأجسام المضادة التي تتبدد بسرعة، بعبارات أبسط، كلما زاد تركيز الأجسام المضادة في بلازما دم شخص ما، كلما كانت استجابته المناعية أقوى وحمايته من إعادة العدوى المستقبلية بفيروس كورونا.

يأتي هذا مع التحذير بأن بعض الأجسام المضادة ببساطة لا تعمل بشكل عند الإصابة (الذي يدعى مستضد) الذي صنعته للقتال.

لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول ما تخبرنا به هذه الاختبارات حقًا ومدى دقتها، للبدء في محاولة الإجابة على بعض هذه الأسئلة، أجرى باحثون من جامعة فودان اختبارات الأجسام المضادة على بلازما الدم (جزء الدم الذي توجد فيه الأجسام المضادة) لـ 175 صينيًا ممن أثبتت إصابهم فيروس كورونا بـ COVID-19 وتعافوا، ويعني التشخيص المؤكد والشفاء أن العلماء توقعوا أن يكون لدى هؤلاء المرضى الذين تم شفائهم أجسام مضادة قابلة للكشف.

تراوحت أعمار المرضى الذين شملتهم الدراسة من 15 إلى 85 عامًا، وكان لدى الأشخاص من مختلف الأعمار مستويات مختلفة من الأجسام المضادة، وكتب مؤلفو الدراسة "المرضى كبار السن ومتوسطي العمر لديهم نسب أعلى بكثير من البلازما من المرضى الصغار.

في المتوسط ​​، يطور المرضى أجسامًا مضادة في غضون 10-15 يومًا من الإصابة، مما يشير إلى أنه في غضون أسبوعين، كانت أجسامهم تحارب المرض وقد طورت مستوى معينًا من المناعة ضده، ولكن ما يدعو للقلق أن حوالي 30 %من المرضى الذين قاموا باختبارهم لديهم مستويات منخفضة جدًا من الأجسام المضادة، ليس لدى العلماء حتى الآن ما يكفي من البيانات لمعرفة ما سبب انخفاض الاجسام المضادة لتوفير الحماية ضد الإصابة مرة أخرى، ولكن من الآمن أن نقول أنه كلما قل عدد الأجسام المضادة التي ينتجها شخص ما، فإنها تكون أقل مناعة ضد فيروس كورونا التاجي.

معظم المرضى، أى حوالي 40% لديهم مستويات متوسطة من الأجسام المضادة، و14%لديهم مستويات عالية من الاجسام المضادة.