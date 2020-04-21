فوائد تناول الفلفل الأخضر على صحة جسمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتوى الفلفل الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى، حيث يحتوى على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى والبوتاسيوم وحمض الفوليك، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول الفلفل الأخضر هي:

فوائد تناول الفلفل الاخضر

1: يحتوى الفلفل الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

2:تناول الفلفل الأخضر يساعد على علاج فقر الدم وتنشيط الدورة الدموية ووقاية الجسم من الضعف والهذيان.

3:ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة العيون والرؤية وحمياتها من الضعف وذلك لاحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز الصحة.

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4:ينصح المرأة الحامل بتناول الفلفل الأخضر دائما حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك.

5: يحتوى الفلفل الأخضر على كمية عالية من الخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات ومنها "الغثيان والقئ والاسهال".

6:يعتبر الفلفل الأخضر من أبرز أنواع الخضروات التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والمخ.

7:يحتوى الفلفل الأخضر على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

8: ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

9:يعزز صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف ويساعد على نموه وطوله ، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

10:تناول الفلفل الأخضر يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويقوى العضلات والمفاصل.