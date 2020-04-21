شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الدوخة الأنيميا وانخفاض السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالدوخة، التي يصاحبها الشعور بعدم التوازن، وعدم القدرة على الحركة، دون التعرف على السبب المؤدي لها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بالدوخة، وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالدوخة، فمنها النفسي، والآخر الجسماني، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن هذه الأسباب.

أسباب الدوخة

قدم التقرير المنشور العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالدوخة، ومنها:

- يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بالقلق والتوتر والضغط النفس، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالدوخة.

-عند تعرض الجسم للإصابة بالجفاف نتيجة لنقص نسبة السوائل في الجسم، يزداد فرص الإصابة بالدوخة، وهذا الأمر يعد إشارة من الجسم علي أنه يعاني من نقص في نسبة السوائل.

-عند الإصابة بانخفاض نسبة ضغط الدم بالجسم، فيقوم الجسم بترجمة هذا الأكر بالدوخة، ولذا يجب توخي الحذر والتعرف علي الأسباب المرتبطة بالدوخة.

-من ضمن أسباب الإصابة بالدوخة، نزلات البرد والانفلونزا الشديدة، فهذا الأمر يعد من الأمور التي تسبب في الشعور بالدوخة، وخاصة في حالة تناول العلاجات الخاصة بها.

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- أوضح التقرير، أنه في حالة ارتفاع درجات حرارة الطقس يزداد فرص الإصابة بالدوخة، ونتيجة لارتفاع درجة حرارة الجسم الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الطقس.

-يتعرض البعض للإصابة بالدوخة وخاصة مرضي السكر في حالة عدم انتظام نسبته في الدم، وأيضا في حالة انخفاض سكر الدم.

-أشار التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالدوخة في حالة الإصابة بنوبة قلبية، أو زيادة عدد ضربات القلب.

-الدوخة تعد من أعراض الإصابة باضطرابات في الأذن الداخلية والوسطي، ولذا يجب التعرف علي الأسباب.

-أثبت التقرير، أنه في حالة تعرض الشخص للإصابة بالنزيف يزداد فرص تعرضه لفقدان الدم، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالدوخة.

-فقر الدم أو الأنيميا، تعد من الأمور المسببة في الشعور والإصابة بالدوخة، ويجب علاج الأنيميا تجنبا للتعرض لمضاعفاتها.

-في حالة عدم تناول الأطعمة الصحية يزداد فرص الشعور بالدوخة، ولذا عليك تناول الخضروات والفواكه بشكل دائم تجنبا للإصابة بالدوخة.