شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يجب أن تفعل إذا كانت لديك حالة "معتدلة" من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا قد يتخوف البعض من الذهاب إلى المستشفى حتى مع ظهور أعراض، ولكن هناك بالفعل خطوات يمكن القيام بها فى المنزل عند الاشتباه بحالة معتدلة من فيروس كورونا.

تشمل الأعراض الشائعة للحالات "الخفيفة" من COVID-19 التهاب الحلق والسعال والحمى، ولا يوجد نصائح للتغلب على الفيروس بخلاف البقاء في البيت، والحصول على الكثير من الراحة، ومراقبة الأعراض.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة اتباع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض CDC للحد من انتقال العدوى، ولكن وفقا لتقرير الموقع الطبى " healthline" يجب على الأشخاص المعرضين لخطر أعلى بسبب العمر أو الحالات الأساسية ، أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض أكثر حدة ، مثل ألم الصدر وصعوبة التنفس ، طلب العناية الطبية.

وفي حين أن الأعراض الأكثر خطورة يجب أن تؤدي إلى زيارة المستشفى ، يُنصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أعراض لا تهدد الحياة، البقاء في المنزل وتجنب إرهاق النظام الطبي .



العزلة الذاتية وقد تم نصح جميع العمال غير الضروريين بالبقاء في المنزل في الحجر الذاتي لإبطاء تقدم الفيروس، حيث يساعد هذا على الحد من الاتصال بالغرباء ، وفي هذه الحالات ، من الصعب تجنب خطر انتقال العدوى. العزلة الذاتية وقد تم نصح جميع العمال غير الضروريين بالبقاء في المنزل في الحجر الذاتي لإبطاء تقدم الفيروس، حيث يساعد هذا على الحد من الاتصال بالغرباء ، وفي هذه الحالات ، من الصعب تجنب خطر انتقال العدوى.

فى حال الاشتباه بالأعراض، يجب إجراء خطوات الحجر الصحي الذاتي والعزلة الذاتية خلال 7 أيام على ظهور الأعراض و حتى 72 ساعة منذ اختفاء الأعراض.

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وبالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لحالة مؤكدة ولكن لم تظهر عليهم أعراض ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا من اليوم الذي تعرضت فيه ، لأنك يمكن أن تتطور الأعراض في أي مكان بين يومين و 14 يومًا بعد تعرضك



كيف تعالج أعراضككما لوحظ ، فإن أكثر أعراض COVID-19 شيوعًا هي التهاب الحلق والسعال والحمى وضيق التنفس، وبدون اختبار مناسب ، من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى COVID-19 أو أي شيء آخر. كيف تعالج أعراضككما لوحظ ، فإن أكثر أعراض COVID-19 شيوعًا هي التهاب الحلق والسعال والحمى وضيق التنفس، وبدون اختبار مناسب ، من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى COVID-19 أو أي شيء آخر.

عند الشعور بارتفاع فى درجة الحرارة، يجب علاجها من خلال كمادات الثلج، إلى جانب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الباراسيتيمول، بجانب شرب السوائل لتجنب الجفاف.

وبما أنه لا يوجد علاج محدد لهذا الفيروس ، لذلك لا توجد خطوات محددة بخلاف الأمور العامة مثل الحفاظ على رطوبة الجسم ، والنوم بشكل جيد ، وتناول الطعام بشكل جيد. "ولكن لا توجد علاجات محددة لها تأثير".