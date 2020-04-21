لم يتخل الشعب المصري عن العادة الفرعونية القديمة بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذير الأطباء من تناول الفسيخ تحديدا في ظل انتشار فيروس كورونا .
لفسيخ الفاسد يسبب التسمم وهو حالة تحدث كثيرا كل عام بعد تناوله.
و كشف الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لصدى البلد عن أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد وهي :
المرحلة الأولى :
قيء واسهال وغثيان وألم في المعدة
المرحلة الثانية :
يبدأ المريض يشعر بتنميل في الأطراف وتنميل في أحد جانبي الوجه
المرحلة الثالثة :
وهي المرحلة الأخطر حيث يبدأ المصاب في التلعثم فى الكلام وشلل في الأطراف نتيجة التسمم الممباري .
قد يهمك أيضا:
طُرق التغلّب على الاكتئاب داخل الحجر المنزلي بسبب "كورونا"
باحثون يُحذِّرون من نظام غذائي شائع يُسبب أعراضًا مؤقتة تشبه "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أهم أضرار تسمم الفسيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.