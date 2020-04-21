تعرف على أهم أضرار تسمم الفسيخ

لم يتخل الشعب المصري عن العادة الفرعونية القديمة بتناول الفسيخ و الرنجة في يوم شم النسيم رغم تحذير الأطباء من تناول الفسيخ تحديدا في ظل انتشار فيروس كورونا .

لفسيخ الفاسد يسبب التسمم وهو حالة تحدث كثيرا كل عام بعد تناوله.



و كشف الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لصدى البلد عن أعراض التسمم الناتج عن تناول الفسيخ الفاسد وهي :



المرحلة الأولى :

قيء واسهال وغثيان وألم في المعدة

المرحلة الثانية :

يبدأ المريض يشعر بتنميل في الأطراف وتنميل في أحد جانبي الوجه

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المرحلة الثالثة :

وهي المرحلة الأخطر حيث يبدأ المصاب في التلعثم فى الكلام وشلل في الأطراف نتيجة التسمم الممباري .

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