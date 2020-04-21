تعرف على أهم مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

مرضى الحساسية من أبرز الأشخاص الذين يتضررون من تناول وجبة الفسيخ والرنجة في شم النسيم، لذلك يجب توخي الحذر بتناول كمية قليلة من الطعام في عيد شم النسيم.

وقال محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، إن مرضى الحساسية يجب عليهم تناول مشروبات طبيعية بعد تناول وجبة الفسيخ مباشرة لسلامة صحتهم.

وقدم استشاري الطب البديل مشروب طبيعي وصحي لمرضى الحساسية وهو ينسون مع ورق جوافة مع حبة البركة.

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