تعرف على 5 عادات بسيطة لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة

لم يخلُ منزل اليوم من رائحة الفسيخ والرنجة والبصل، حيث إنها أحد أهم طقوس يوم شم النسيم مع تلوين البيض، ولكن يمكن لتناول الفسيخ والرنجة أن يضر صحة بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، لأنها تزيد من أعراضها، في حين أنه يمكن اللجوء لبعض العادات البسيطة التي يمكن أن تجنبنا أضرار تناول الفسيخ والرنجة.



وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنه بالنسبة إلى عشاق تناول الفسيخ والرنجة، فلا يمكن إقناعهم بتناول أطعمة بديلة، ولكن يمكن باتباع بعض العادات الأخرى أن نتجنب أضرار تناول الفسيخ والرنجة التي تسببها المأكولات المالحة.200

ونصحت "أبو الحجاج"، في تصريح ـ ، أن الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية أو أعراض الأمراض المزمنة المصابين بها، ويريدون تناول الفسيخ والرنجة، فعليهم اتخاذ بعض الاحتياطات عند تناول هذه المأكولات، وكسر الملوحة الخاصة بها، عبر اتباع بعض العادات، وهي:



1- تناول البصل الأخضر كمضاد حيوي طبيعي للتحسين من الوظائف الحيوية للجسم.

2-تناول الفلفل الألوان بجانب الرنجة والفسيخ.

3- شرب الماء بكثرة بعد تناول الفسيخ.

4- مشروب الديتوكس وذلك عبر وضع الماء مع شرائح الليمون والقرنفل، والنعناع، وذلك لغسل الأملاح بالجسم وتجنب تراكمها.

5- تجنب شرب الشاي الأحمر بعد تناول الرنجة والفسيخ مباشرة، وتأجيلها لمدة ساعتين على الأقل.

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