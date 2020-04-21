تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشاي الهشة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- البيض : 4 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- سكر : كوب وربع

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة الطريقة:

1. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 2. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 3. اخفقي البيض مع السكر والفانيلا والزيت وبرش الليمون بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش. 4. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح في وعاء. 5. أضيفي مزيج الطحين لخليط البيض والزيت والسكر بالتناوب مع الحليب مع الاستمرار بالخلط. Advertisements 6. صبي المزيج في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 7. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق. 8. انقلي الكيك لطبق التقديم وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً مع رشة سكر بودرة أو المربى حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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