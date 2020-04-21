تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ماربل كيك اسفنجي

المقادير

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (سائل)

- طحين : 2 كوب

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 3 ملاعق كبيرة (كمية إضافية)

- البودرة : ملعقة كبيرة (للزينة)

الطريقة:

1. اخلطي باستخدام محضرة الطعام كوب من السكر الأبيض مع نصف كوب من الزيت النباتي.

2. أضيفي لخليط السكر والزيت حبتين من البيض مع ملعقة صغيرة من الفانيلا، وتخلط المكونات مجدداً.

3. أضيفي الحليب السائل، وتخلط المكونات مرة أخرى، ثم يضاف كوبان من الطحين مع البيكنج صودا والبيكنج باودر، وتخلط المكونات.

4. صبي ثلاث أرباع خليط الماربل كيك بالقالب المجهز سابقاً والمدهون بالزيت.

5. ضعي كمية الكاكاو البودرة على ما تبقى من خليط الماربل كيك، ونزيد فوقهم 3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل، ويخلطوا باستخدام الملعقة.

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6. صبي خليط الكاكاو فوق خليط الكيك في القالب ويمزج الخليطان باستخدام ملعقة.

7. أدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة.

8. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يبرد ثم انقليه لطبق التقديم.

9. قبل التقديم رشي السكر البودرة على الوجه وقطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة

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