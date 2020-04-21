تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم بالكرز

المقادير

- كرز : كوب ونصف (مجمد بدون بذور)

- حليب مركز محلى : علبة (مكثف)

- كريمة : كوب وربع (سائلة مخفوقة)

- سكر البودرة : 6 ملاعق كبيرة

الطريقة:

صفي الكرز المجمد في مصفاة وضعيه في محضرة الطعام واهرسيه حتى يصبح ناعماً.

أضيفي الكريمة المخفوقة والسكر وأعيدي الخفق حتى تمتزج المكونات جيداً.



أضيفي الحليب المكثف المحلى واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

بطني صينية أو وعاء بورق البلاستيك وصبي المزيج فيها وغطيها وأدخلي الوعاء للفريزر ليلة كاملة.

اسكبي الآيس كريم بملعقة البوظة وزيني بحبات الكرز الطازج حسب الرغبة وقدميها.

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