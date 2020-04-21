تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بزبدة الفول السوداني

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- تغليفة الفول السوداني : الزبدة : نصف كوب (طرية بحرارة الغرفة)

زبدة الفول السوداني : نصف كوب

سكر البودرة : 2 كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة - طحين : 2 كوب

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : كوب ونصف

- البيض : 2 حبة

- لبن زبادي : كوب

- الموز : 3 حبات (مهروس)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الزبدة : نصف كوب (طرية بحرارة الغرفة)

الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.



اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج صودا في وعاء.

اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريمي ثم أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق وأضيفي بعد ذلك الفانيلا.

أضيفي اللبن الزبادي والموز واخفقي حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط كريمي.

أضيفي مزيج الطحين واخفقي حتى يتكون خليط الكيك.

صبي الخليط في قالب الكيك المجهز وأدخليه الفرن لمدة 35 – 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد ثم ضعيه في طبق التقديم.

اخفقي الزبدة مع زبدة الفول السوداني على سرعة عالية ثم أضيفي السكر بالتدريح مع الخفق وأضيفي الفانيلا واخفقي حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

زيني الكيك بالتغليفة وقطعيه وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير موس الفراولة بالموز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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