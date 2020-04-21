تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة السهل

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لتغليفة الشوكولاتة : الشوكولاتة : كوب (مفرومة)

كريمة : نصف كوب (سائلة)

التوت الأحمر : كوب (للتزيين / اختياري) - الشوكولاتة : كوب (مفرومة)

- الزبدة : نصف كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات (مخفوق)

- بودرة الكاكاو : نصف كوب الطريقة: Advertisements سخني الفرن على حرارة 375 درجة.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين.



سخني الشوكولاتة المفرومة مع الزبدة في وعاء بالمايكرويف أو حمام مائي حتى تذوب ويصبح الخليط ناعماً.

أضيفي السكر والملح والفانيلا واخلطي جيداً.

أضيفي البيض والكاكاو البودرة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 25 دقيقة ثم ازيليه من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً.

سخني الكريمة مع الشوكولاتة المفرومة بالمايكرويف أو بقدر على نار خفيفة حتى تذوب الشوكولاتة وتمتزج المكونات ويصبح الخليط ناعماً ثم اتركيه ليبرد.

وزعي التغليفة على الكيك ووزعي التوت وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة المحشوة بالكريمة

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