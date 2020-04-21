تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى القهوة بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كيك الشوكولاتة : عبوة (مخبوز ومفتت)

- مربى الفراولة : ملعقة كبيرة

- القشطة : علبة

- الحليب المكثّف : نصف كوب (محلى)

- كريمة : كوب ونصف (سائلة)

- الشوكولاتة : نصف كوب (مذابة / للتزيين)

الطريقة: اخلطي الكيك مع مربى الفراولة.

ضعي كمية من المزيج في طبق بايركس ورصيه جيداً لعمل طبقة.



اخفقي الكريمة السائلة حتى تصبح كثيفة.

أضيفي القشطة والحليب المكثف المحلى للكريمة واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي طبقة من الكريمة فوق طبقة الكيك.

ضعي طبقة كيك أخرى فوق الكريمة.

وزعي باقي كمية الكريمة فوق الكيك.

أدخلي الطبق الثلاجة ليلة كاملة.

عند التقديم وزعي الشوكولاتة المذوبة على الوجه وقطعيها وقدميها باردة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير موز بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى الرينغو بالشوكولاتة

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