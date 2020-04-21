شكرا لقرائتكم خبر عن بيجامه قديمة وكيس مخدة ولحاف حيل جديدة لصنع الكمامة.. اعرف رأى العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتداء كمامة الوجه يعد من الإجراءات الوقائية الهامة للحماية من عدوى فيروس كورونا، يمكن أن يساعد اختيار المادة المناسبة لقناع الوجه في الحفاظ على سلامة الشخص من كورونا، ووفقا لتقرير لموقع healthline يمكن استخدام أكياس الوسائد أو الملابس القديمة لعمل كمامة للوجه وتشمل المواد الأخرى التي يمكن استخدامها لتصفية الجسيمات الخطرة كمرشحات الأقشمة القطنية التي يصنع منها "اللحاف".

كيف تصنع كمامتك في بيتك

يمكن لبعض المواد تصفية الجسيمات بشكل أفضل من غيرها مما يؤثر بشكل كبير على مدى حماية الكمامة المصنوعه في المنزل من التقاط عدوى كورونا، حيث أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC في بيانها : "أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة يمكن استخدامها كإجراء طوعي إضافي للصحة العامة"

كيف تساعد الأقنعة المنزلية فى الحمايه من كورونا

الأشخاص المصابون "بالعدوى الصامتة" ليس لديهم أعراض ليس لديهم حمى أو سعال أو أعراض نموذجية أخرى لكوفيد 19 وقد استطاعوا دون علم نشر الفيروس للآخرين ولكنهم إذا ارتدوا كمامات الوجة فيمكنهم حماية الآخرين من العدوى.

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أفضل المواد لتصنيع الكمامات في المنزل

أكد الخبراء أنه يمكن باستخدام أكياس الوسائد المضاعفة المكونة من 600 خيط أو البيجامات القديمة لصنع الكمامه المنزلية التي يمكن أن توفر ترشيح للجسيمات الضاره بنسبة 60% .

ويمكن لأى شخص معرفة جودة الخامة المستخدمة المستخدمة في تصنيع الكمامه من خلال اختبار بسيط يسمى "اختبار الضوء" هو طريقة سهلة

ارفع المادة إلى الضوء إذا كان بإمكانك رؤية الضوء من خلال القماش فربما لا يكون ذلك جيدًا مثل شيء لا يمكنك رؤية الضوء من خلاله "لذلك ، هذا هو المكان الذي سيكون فيه نهجك الحدسي فعالاً، كلما كانت أكثر سمكًا كلما كانت أكثر كثافة و زادت احتمالية تصفيتها بشكل أفضل ".

أقمشة اللحاف المصنوعه من القطن

القمصان القطنية والبيجامات ليست الخيارات الوحيدة لصنيع كمامه منزليه ولكن أكد الخبراء أنه يمكن استخدام اقمشة اللحاف القطنية التي تحتوي على عدد عالٍ من الخيوط حيث إنها توفر ترشيحًا يصل إلى حوالي 80 % من الجسيمات الصغيرة .