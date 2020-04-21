شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تركيبة مطهرات الأيدى الفعالة فى القضاء على كورونا خلال 30 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحاجة إلى المطهرات أصبحت أمر ضروريا خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا وأبرزها الكحول، ووفقا لموقع neuroscience العلمي قدمت منظمة الصحة العالمية صيغة موصى بها لصنع مطهرات يدك يمكنها أن تقتل فيروس كورونا في غضون 30 ثانية.





وعند استخدامها بشكل صحيح فإن كل من مطهرات اليدين الكحولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية (WHO) فعالة ضد الفيروس التاجي المستجد كورونا، كما أكد ذلك فريق بحث دولي برئاسة البروفيسور ستيفاني بفاندر من قسم الجزيئات والطبية علم الفيروسات في Ruhr-Universität الألمانية ونشرت في مجلة الأمراض المعدية الناشئة.

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وكشف الباحثون عن تركيبات مطهرة أوصت بها منظمة الصحة العالميةيمكنها القضاء على فيروس كورونا في اليد خلال 30 ثانية ، وأكدت ستيفاني بفاندر أن اختبار الفيروسات في فحوصات زراعة الخلايا التي قام بها الفريق أظهرت أن كلتا الصيغتين الموصى بهما من قبل منظمة الصحة العالمية يعطلان الفيروس بشكل كافٍ بعد 30 ثانية، بالإضافة إلى ذلك ، لا ينطبق هذا فقط على حلول منظمة الصحة العالمية بدلا من ذلك أظهرت مكوناتها الرئيسية للمطهرات الفعاله ضد كورونا كحول الإيثانول والإيزوبروبانول ، أيضا تعد تعطيل كاف للفيروس.

التركيبات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية

ويتكون المطهر الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية من 80 %من الإيثانول و 1.45 % من الجلسرين و 0.125 % من بيروكسيد الهيدروجين.

أما المطهر الثانى يتكون من من 75 % من الأيزوبروبانول و 1.45 % من الجلسرين و 0.125 % من بيروكسيد الهيدروجين.

بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة الألمانية على قانون الأدوية الألماني في أول مارس والتي ستبقى سارية لمدة ستة أشهر تمت الموافقة على صياغة منظمة الصحة العالمية الثانية التي تعتمد على الأيزوبروبانول لهذه الفترة ونتيجة لذلك ، يُسمح للصيدليات بإنتاج وبيع هذه التركيبة للتخفيف من النقص الحالي في المطهرات.