شكرا لقرائتكم خبر عن قريباَ.. «واتساب» يستغل الأزمة وينافس «زووم» في المكالمات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، إن التحديث المقبل من جانب تطبيق «واتساب»، سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منافسا قويا لتطبيقات «زووم» و«فايس تايم» و«هاوس بارتي».
وتسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في واتساب على أربعة أفراد فقط.
وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن يسمح التحديث الجديد لـ «واتساب»، بزيادة الحد الأقصى لعدد الأشخاص، الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية، لكن لم يُكشف بعد العدد الإجمالي. ومن المحتمل أن يكون التحديث متاحا لمستخدمي «آيفون» فقط، على أن يصل لمستخدمي «آندرويد» مستقبلا.
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