ليس أمام النجمات في الوقت الراهن سوى البقاء في البيت والتزام الحجر المنزلي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا في العالم عموماً والدول العربية خصوصاً. وقد أطلت كثيرات من النجمات العربيات عبر موقع إنستقرام بإطلالات مختلفة سمتها الأساسية البساطة والهدوء، سواء لجهة المكياج أو تسريحات الشعر.

وفي هذا المقال، نرصد لك إطلالات النجمات في الحجر المنزلي.



مايا دياب

في إحدى إطلالاتها من الحجر المنزلي، ظهرت النجمة مايا دياب بمكياج أنثوي ناعم يرتكز على البشرة ذات النغمات البرونزية، ورسمة الأيلاينر المسحوب الى خارج العين، الى جانب أحمر الشفاه باللون النيود. وقد بدا جزءاً من شعرها منسدلاً بشكل طبيعي على الكتفين.



درة زروق

النجمة التونسية درة زروق ظهرت في الحجر المنزلي بإطلالة بسيطة جداً، ابتعدت فيها عن مستحضرات المكياج، حتى أنها لم تستخدم الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء تحت عينيها. كما تركت شعرها منسدلاً بشكل طبيعي مع تموجات فوضوية ناعمة.



نوال الزغبي

بدورها، ظهرت النجمة نوال الزغبي خلال الحجر المنزلي بإطلالات عدة ناعمة وبسيطة، وخلال إحدى الصور التي شاركتها عبر إنستقرام، اعتمدت مكياجاً هادئاً بألوان قريبة الى لون بشرتها، الى جانب تسريحة الشعر الويفي الأنيقة مع الغرة النصفية.



نانسي عجرم

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النجمة نانسي عجرم وكعادتها، بدت في الحجر المنزلي في غاية النعومة والبساطة، حيث طغت ملامحها الطفولية على جميع إطلالاتها، كونها لم تعتمد فيها أي مستحضرات مكياج، إذ بدت على طبيعتها، الى جانب الشعر المنسدل بشكل عفوي بعيداً عن خصلات الشعر المستعارة.



سيرين عبد النور

النجمة سيرين عبد النور من جهتها، تلتزم الحجر المنزلي معتمدةً إطلالات ناعمة جداً، بعيداً عن أساليب المكياج القوية، حيث تستخدم الماسكرا والبلاش فقط ليبدو وجهها مشرقاً بشكل طبيعي، الى جانب تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الناعمة.



يارا

النجمة يارا التي تلتزم الحجر المنزلي في بيتها في دبي، تشارك صورها عبر إنستقرام، وهي تعتمد فيها مكياجاً ناعماً جداً يرتكز على الكحل الأسود على الجفن العلوي وزاوية العين الخارجية، والبلاش الوردي الذي يمنحها تورداً طبيعياً، والشفاه الطبيعية، الى جانب تسريحة الشعر المموج المنسدل.

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