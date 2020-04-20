القاهرة - لايف ستايل المقادير - الزيت النباتي : ملعقة صغيرة ونصف

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- أرز بسمتي : ثلثان الكوب (مغسول ومصفى)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الفلفل الأحمر : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- طماطم : 2 كوب (مفرومة ناعم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- الماء : كوب ونصف الطريقة: 1. سخني الزيت في قدر غير لاصق على نار متوسطة. 2. أضيفي البصل وقلبي حتى يصبح شفافاً. 3. أضيفي الأرز وحركي قليلاً. Advertisements 4. أضيفي الكمون والفلفل الأحمر المطحون والطماطم والملح والماء وغطي القدر حتى يغلي. 5. خففي النار واتركي الأرز لمدة 20 - 30 دقيقة حتى ينضج. 6. قدميه ساخنا إلى جانب اللحم أو الدجاج المشوي. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج متبل مع الأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المكسيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.