تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مندي اللحم بالفرن

المقادير

- لحم غنم : 2 كيلو

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات مندي)

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

- ماء ساخن : نصف كوب

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)

- الماء : 2 كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح)

- سمن : 3 ملاعق كبيرة

- القرفة : عود

- لومي : 1 حبة

- هيل : 4 حبات

- القرنفل : 4 حبات

الطريقة:

1. ضعي الزعفران على الماء الساخن واتركيه جانباً.

2. اخلطي الزيت وبهار المندي والملح والثوم في طبق ثم أضيفي الماء والزعفران.

3. أضيفي الخليط للحم وضعيه في وعاء واتركيه لمدة ساعة في الثلاجة.

4. سخني السمن في قدر يصلح للفرن أو في طبق فرن على نار متوسطة، وأضيفي البصلة وقلبيها لمدة 5 دقائق حتى تصبح طرية وذهبية اللون.

5. أضيفي الملح والهيل والقرنفل والقرفة وحبة اللومي وقلبي.

6. أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي.

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7. أضيفي الأرز المنقوع وخففي النار.

8. ارفعي غطاء القدر، واصنعي حفرة في وسط الأرز، وضعي طبقتين من ورق القصدير بعد أن تصنعي بها ثقوب.

9. ضعي اللحم فوق الأرز على ورق الألمنيوم، وأدخلي القدر إلى الفرن على حرارة 250 درجة لمدة ساعتين حتى ينضج اللحم والأرز.

10. أخرجي القدر من الفرن وقدميه ساخناً.

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