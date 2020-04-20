تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفلفل محشي بالفر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفلفل الأخضر : 6 حبات (حلو / مزال الرأس ومفرغ من البذور)

- الأرز المصريّ : كوب (مغسول ومنقوع)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طماطم : علبتين (مهروسة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب

- طماطم : 2 حبة (مفرومة مكعبات كبيرة) الطريقة: 1. لتحضير الحشوة: ضعي الأرز واللحم في وعاء عميق ونضيف البهارات والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون. 2. حركي مزيج الحشوة حتى يتجانس وتختلط المكونات. 3. املئي حبات الفلفل جيداً حتى أعلى الرأس مع ترك مسافة 3 سم تقريبا ًرأس الفلفل ونغلق الرأس بالطماطم المكعبات. 4. صفي حبات الفلفل المحشوة في طبق الفرن. Advertisements 5. اخلطي الثوم المهروس مع الطماطم المهروسة والماء واسكبي الخليط في طبق الفرن فوق وحول الفلفل المحشو. 6. أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة حتى ينضج الأرز والفلفل. 6. يقدم ساخناً إلى جانب صلصة البندورة المطبوخة مع الفلفل. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المطهو على البخار

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