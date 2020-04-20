تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام البطاطس

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البصل : 1 حبة (مفروم خشن)

- البطاطس : 3 حبات (مفرومة مكعبات متوسطة)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم)

- معجون الثوم بالزنجبيل : ملعقة صغيرة

- السمنة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (حبّ)

- بودرة الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : كوب الطريقة: 1. ضعي السمنة والزيت في قدر على نار متوسطة. 2. أضيفي الكمون الحب والبصل وقلبي لمدة دقيقة. 3. أضيفي الكاري البودرة والملح وقلبي لمدة دقيقة. 4. أضيفي البطاطس ومعجون الثوم والزنجبيل والفلفل الحار والثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقتين. Advertisements 5. أضيفي الماء وخففي النار وغطي القدر واتركيه حتى تنضج البطاطس. 6. قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو السلطة حسب الرغبة قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة البطاطس بالماسترد تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أجنحة دجاج بالكمون

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