تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أوزي باللحم المفروم

المقادير

- لحم مفروم : 250 غراماً

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- الأرز قصير الحبة : 2 كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)

- الماء : 3 اكواب

- بازيلاء وجزر : 2 كوب (مسلوقين)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- لوز : ربع كوب (محمص)

الطريقة:

1. نضع الماء ليغلي على النار في قدر ونضيف ملعقتين من الزيت النباتي والملح، القرفة، الهيل، الفلفل الأسود، والكركم ثم نضيف الأرز المصفى ونحرك ويترك على النار حتى يغلي ثم نخفف النار ونغلق القدر ونتركه حتى ينضج.

2. ضعي اللحم في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبيها حتى تصبح بنية اللون.

3. أضيفي الزيت والبهارات والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى يتقلى اللحم وينضج.

4. أضيفي البازيلا والجزر المسلوق للحم وقلبي والأرز.

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5. نسكب الأرز في وعاء ونضيف اللحم المفروم المطهو والبازيلا والجزر.

6. نضيف نصف كمية اللوز المحمص ونقلب الأرز حتى تتمازج المكونات.

7. قدميه ساخناً إلى جانب السلطة والدجاج.

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