تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاصوليا بيضاء باللحم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفاصولياء البيضاء : كوب (منقوعة بالماء ليلة كاملة)

- اللحم : 500 غراماً (هبرة / مقطع مكعبات ومسلوق)

- عصير طماطم : كوبان ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق اللحم : كوب ونصف

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. اسلقي الفاصوليا المنقوعة بالماء لمدة نصف ساعة حتى تنضج وصفيها. 2. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة وأضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقتين. 3. أضيفي المرق وعصير الطماطم للقدر. 3. أضيفي الفاصوليا البيضاء المسلوقة واللحم المسلوق والفلفل الأسود والملح، واتركي المزيج حتى يغلي. Advertisements 4. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 40 دقيقة حتى تتسبك الطماطم. 5. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز المفلفل. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة الفاصولياء العريضة مع البط تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم والفلفل

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