تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المطهو على البخار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- أرز بسمتي : 3 اكواب

- كاري: 3 أكواب وثلاثة أرباع الكوب

الطريقة: اغسلي الأرز بماء بارد جيداً ثم صفيه بمصفاة.

ضعي الماء في قدر وأضيفي الأرز واتركي المزيج يغلي دون أن تغطي القدر لمدة 7 دقائق حتى يتبخر الماء وتظهر فتحات على وجه الأرز في القدر.

خففي النار جداً وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى ينضج الأرز.

ازيلي القدر عن النار واتركيه لمدة 5 دقائق ثم قلبيه في الشوكة بخفة وقدميه ساخناً إلى جانب الدجاج أو اللحم أو الخضار حسب الرغبة.

ملاحظة: يمكنك إضافة الملح أثناء طهي الأرز حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز المشخول بالبصل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم بالكار

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