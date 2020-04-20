الأردن بدون إصابات محلية بـ"كورونا" وارتفاع نسبة التعافي في الإمارات

تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت ترتفع فيه حالات التعافي من المرض، بينما تزداد وتيرة الوفيات بشكل أبطأ، وفي الأردن، أعلن وزير الصحة تسجيل 8 إصابات بكورونا قادمة عبر الحدود لسائقي شاحنات، منهم 3 أردنيين، مشدداً على أن "لا إصابات جديدة بكورونا داخل المملكة".

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في الأدرن إلى 425، بينما وصل عدد المتعافين إلى 282 بعد تسجيل 6 حالات شفاء اليوم.

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وفي الإمارات، ارتفع عدد المتعافين إلى 1360 حالة بعد تسجيل 74 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، كما تم الكشف عن 484 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7265.

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، الاثنين، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السلطنة، منها 58 لمواطنين عمانيين، ليرتفع الإجمالي إلى 1410.

وذكّرت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، أن سلطنة عمان شهدت 7 حالات وفاة لمصابين بكورونا حتى الآن.

وأفاد مركز الأخبار العماني على "تويتر" أن "اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا تؤكد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها، بما في ذلك صلاة التراويح. وتمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو.

وأضافت "يمنع منعا باتا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية".

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62 حالة شفاء جديدة في الكويت

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، الاثنين، عن تسجيل 62 حالة شفاء جديدة في البلاد، بمجموع كلي بلغ 367 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 1995.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في الكويت، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9.

في سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء الكويتي تمديد تعطيل عمل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى 28 مايو/أيار بسبب كورونا.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل موعد حظر التجول من بداية رمضان، ليصبح من الساعة 4 مساء حتى 8 صباحاً.

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