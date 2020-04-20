بعض الأطعمة التي تخفف من أعراض الحساسية الموسمية المزعجة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعاني العديد من الاشخاص في هذه الفترة من الحساسية الموسمية والتي تسبب الإزعاج لأكثرهم، ويلجأ معظم الاشخاص إلى تناول بعض الأدوية المعروفة بأدوية الحساسية أو مضادات الهيستامين لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة لمحاربتها.

فهناك بعض الاشخاص الذين يفضلون اللجوء إلى بعض الطرق الطبيعية أو الأطعمة التي تساعدهم في التخفيف من أعراض الحساسية الموسمية.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الأطعمة التي قد تساعدك في التخفيف من أعراض الحساسية الموسمية المزعجة.

زيت الزيتون

تحدث الحساسية بسبب فرط نشاط الجهاز المناعي، ويعرف عن زيت الزيتون أنه يحتوي على هيدروكسيتيروسول، وهو مضاد للاكسدة، ويساعد في الحفاظ على نشاط الجهاز المناعي، ويمكن تناوله مع الخبز المقرمش، أو وضعه على بعض السلطات.

الكركم

يعد الكركم من التوابل الغنية بمركب الكركمين، وهو مضاد للالتهابات، ويساعد في تخفيف تورم العيون والتهيج، ويمكن وضعه فوق الخضار المشوية مع إضافة القليل من الفلفل الأسود الذي يساعد الجسم على امتصاص الكركمين.

عشبة القبار

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تعتبر عشبة القبار غنية جداً بمادة الكيرسيتين، وهي مضادة للهيستامين الذي يلعب دوراً في الحكة والتورم، وبالتالي فإن القبار يعمل على تخفيف أعراض الحساسية الموسمية، ويمكن وضع هذه العشبة في السلطات والعديد من الأطباق.

الكيوي

تعد الكيوي إحدى أفضل الفاكهة وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C، والذي يعتبر مضادا للهستامين، ويمكنكِ تناولها كفاكهة أو وضعها في السلطات.

التونا

تحتوي التونا على أوميجا 3، والتي تساعد في تقليل الالتهاب، حيث وجدت دراسة يابانية أن النساء اللواتي تناولن الأسماك بشكل أكثر من غيرهن تكون لديهن مستويات منخفضة من حمى القش، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الأنف التحسسي، ويمكنكِ تناولها مرتين في الأسبوع.

البصل

يعتبر مصدرًا طبيعيًا غنيًا بمركب الكيرستين، والذي يعد من مضادات الهيستامين الطبيعية، مما يساعد في التقليل من أعراض الحساسية الموسمية، ويمكنكِ طهي البصل أو تناوله نيئًا كوضعه في السلطات أو المخللات.