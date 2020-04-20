"الصحة" السعودية تؤكّد 1122 إصابة جديدة بـ"كورونا" وارتفاع حالات الشفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و92 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1490 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أيضا، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بـ"كوفيد-19"، ليصبح إجمالي الوفيات 103 حالات، وبتسجيل حالات الإصابة الجديدة، وصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في السعودية، إلى 10484 حالة.

وسجّلت الوزارة الأحد، 69 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1398، بينما رصدت 1088 إصابة جديدة. قد يهمك أيضا: الأعراض الأولى لعدوى فيروس "كورونا" على ألسنة مرضى روسيين انتشار فيروس "كورونا" يُفاقِم مشكلة العنف الأسري في كلّ أرجاء العالم

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