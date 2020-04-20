شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح نفسية للتعامل مع الأبناء بعد وفاة المقربين لهم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا ووفاة العديد من المصابين يعيش الأطفال حالة من الذعر والقلق، وقد يتعرض الأطفال لاضطرابات نفسية واكتئاب شديد بعد وفاة أحد المقربين لهم بسبب فيروس كورونا ، وحسب ما ذكره موقع kidshealth ، فهناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها مع الأبناء بعد فقدان المقربين لهم وهى:

1: عند الحديث عن الموت ، استخدم كلمات بسيطة وواضحة للكشف عن خبر الوفاة، فعلى سبيل المثال أخبر الطفل أولا أن لديك خبر حزين توفى والدك او جدتك اليوم"، وانتظر قليلا لتعطيه فرصة ليعبر عن مشاعره.

2:يختلف رد فعل الأطفال بعد سماع خبر الوفاة من طفل لآخر فمنهم من يصرخ ويبكى ومنهم الكتوم الذى يخفى مشاعره ولكنه حزين بداخله وفى تلك الحالتين عليك باحتضان وحاول ان تطمئنه.

3:تحدث مع الطفل دائما ولا تجعله يدخل في نوبة اكتئاب ووحدة واخبره انك أيضا حزين على فراق المقربين لك ولكنها فترة وستمر.

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4: ابعد الطفل عن اى تجمعات بها صراخ وبكاء شديد بعد الوفاة فهذه الأمور المأساوية قد تؤثر على حالته النفسية وتعرضه لمشاكل واضطرابات نفسية أخطر.

5: قد يكون الحزن شديد جدا مما يؤثر على الحالة النفسية للطفل وهنا لا بد من عرض الطفل على طبيب نفسى لإيجاد حلول للتعامل معه.

6:يفضل أن تخبر طفلك انا فيروس كورونا سينتهى وسنعود لحياتنا الطبيعية لان بذلك سيزداد خوفه ورعبه بعد وفاة أحد المقربين له بسبب الفيروس.