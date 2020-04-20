نصائح يجب على مرضى السرطان مراعاتها بعد انتشار كورونا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أسئلة كثيرة يطرحها مرضى السرطان حول آلية التعاطي مع تهديدات فيروس كورونا، الذي أصبح يشكل مصدر رعب للعالم منذ ظهوره قبل عدة أشهر، وتصدر حديث العامة، وأثار قلق شريحة كبيرة ممن يعانون من نقص في المناعة الذاتية، ومرضى السرطان الجزء الأكبر نهم.

فبحسب ما أوردته مجلة "هيلث توداي" الطبية عن لسان المسؤول الطبي الرئيسي لجمعية السرطان الأمريكية، الدكتور لين ليشتنفلد: إن "المرضى المصابين بالسرطان هم الأكثر عرضة لخطر فيروس كورونا، كما أنه يزيد من احتمالات حدوث مضاعفات العدوى لهم، خاصة إذا كانوا لا يزالون تحت العلاج"

الدكتور مهند أبو دياب استشاري الأورام السرطانية في مستشفى أن أم سي أبو ظبي يقدم من خلال هذا الحوار مجموعة من النصائح الواجب على مرضى السرطان تواخيها في ظل انتشار فيروس كورونا.

حيث يقول: يصنف مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوي ضمن مجموعة يطلق عليها طبياً "المجموعة المثبطة مناعياً" حيث يكون الجهاز المناعي لديهم منخفض مقارنة بغيرهم من الأشخاص، لذلك ينصح بتباعد الاجتماعي لمرضى السرطان أكثر من غيرهم.

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وحول ارتداد كوفيد-19 على مرضى السرطان في الدول التي عانت من انتشاره حول العالم ، يوضح الدكتور مهند أنه تم النقاش مع الأخصائيين الموجودين في الصين وإسبانية وإيطالية من أجل الاطلاع على خبرتهم وتجربتهم ومناقشة الموضوع لتوصيف حالة المرضى لديهم، حيث تبين أن 40% من مرضى السرطان في إسبانية أصيبوا بفيروس كورونا وهذا يعطي إشارة إلى أن هذه الشريحة من المرضى أكثر عرضة للإصابة بالمرض من غيرهم بسبب قلة مناعتهم.

ويضيف: بإضافة إلى التباعد الاجتماعي ننصح المرضى هذه الفترة باستثناء الأدوية التي تسبب تثبيط للجهاز المناعة، فنحن حالياً حيث نقوم بإعطاء آبر للمرضى بعد العلاج لرفع المناعة، ونبدأ بالعلاج الذي تأثيره على الجهاز المناعي أقل.

وأكد الدكتور في ختام حديثه أنه على مريض السرطان إذا شعرت بارتفاع في الحرارة والسعال الاتصال عبر الهاتف مع العيادات المختصة لتحديد الحالة، وليس بالضرورة إصابته فالفيروس.