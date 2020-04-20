شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ردت الصحة العالمية على 10 شائعات حول كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار انتشار فيروس كورونا في الأخبار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تزايدت الأكاذيب والشائعات حوله، وقد ردت منظمة الصحة العالمية على هذه الشائعات، وفى هذا التقرير جمعنا بعض الشائعات حول فيروس كورونا وتصحيح منظمة الصحة العالمية لها عبر موقعها الرسمي.

الشائعة: شبكات الجيل الخامس للمحمول تنقل الفيروس

التصحيح: لا يمكن للفيروسات الانتقال عبر موجات الراديو /شبكات الجوال، كما ينتشر كورونا في العديد من البلدان التي لا تمتلك شبكات 5G.

ينتشر كورونا من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث، يمكن أن يصاب الناس أيضًا عن طريق لمس سطح ملوث ثم عيونهم أو فمهم أو أنفهم.

الشائعة: تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية يمنع إصابتك بكورونا

التصحيح: يمكنك التقاط COVID-19، مهما كان الطقس مشمسًا أو حارًا، حيث أبلغت البلدان ذات الطقس الحار عن حالات فيروس كورونا، لحماية نفسك ، تأكد من تنظيف يديك بشكل متكرر وكامل وتجنب لمس عينيك وفمك وأنفك.

الشائعة: لا يمكن التعافي من كورونا وستصاب به مدى الحياة

التصحيح: يمكن لمعظم الأشخاص الذين يصابون بكورونا التعافى من الفيروس والتخلص منه من أجسامهم، إذا أصيبت بالمرض، فتأكد من علاج الأعراض. إذا كنت تعاني من السعال والحمى وصعوبة التنفس فاطلب الرعاية الطبية مبكرًا عبر الهاتف أولاً.

الشائعة: حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر دون السعال أو الشعور بعدم الراحة تدل على عدم إصابتك بكورونا

التصحيح: الأعراض الأكثر شيوعًا لـ COVID-19 هي السعال الجاف والتعب والحمى، قد يصاب بعض الأشخاص بأشكال أكثر حدة من المرض ، مثل الالتهاب الرئوي، أفضل طريقة لتأكيد ما إذا كنت مصابًا بمرض COVID-19 هو اختبار معمل ولا يمكنك تشخيص كوروا من خلال تمرين التنفس هذا، والذي يمكن أن يكون خطيرًا.

الشائعة: لا يمكن أن ينتقل الفيروس في المناطق ذات المناخ الحار والرطب

التصحيح: يمكن أن ينتقل فيروس COVID-19 في جميع المناطق ، بما في ذلك المناطق ذات الطقس الحار والرطب. بغض النظر عن المناخ ، اتخذ تدابير وقائية إذا كنت تعيش بمنطقة بها كورونا، فإن أفضل طريقة لحماية نفسك من COVID-19 هي تنظيف يديك بشكل متكرر.

الشائعة: الاستحمام بالماء الساخن يمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد

التصحيح: لن يمنعك الاستحمام بالماء الساخن من التقاط عدوى كورونا، تبقى درجة حرارة الجسم الطبيعية حوالي 36.5 درجة مئوية إلى 37 درجة مئوية، بغض النظر عن درجة حرارة ماء الاستحمام، في الواقع ، يمكن أن يكون الاستحمام بماء ساخن للغاية ضارًا ، لأنه يمكن أن يحرقك.

أفضل طريقة لحماية نفسك من COVID-19 هي تنظيف يديك بشكل متكرر.

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الشائعة: كورونا ينتقل من خلال لدغات البعوض

التصحيح: حتى الآن لم تكن هناك معلومات أو أدلة تشير إلى أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتقل عن طريق البعوض. الفيروس التاجي الجديد هو فيروس تنفسي ينتشر بشكل أساسي من خلال القطرات المتولدة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، أو من خلال قطرات اللعاب أو الإفرازات من الأنف.

الشائعة: كورونا لا يصيب الشباب

التصحيح: يمكن أن يصاب الناس من جميع الأعمار بفيروس كورونا الجديد يبدو أن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا (مثل الربو والسكري وأمراض القلب) أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

تنصح منظمة الصحة العالمية الناس من جميع الأعمار باتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من الفيروس

الشائعة: رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء الجسم يقتل كورونا

التصحيح: لا، إن رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء الجسم لن يقتل الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل.

يمكن أن يكون رش هذه المواد ضارًا بالملابس أو الأغشية المخاطية (أي العيون والفم)، كن على علم بأن كلا من الكحول والكلور يمكن أن يكون مفيدًا لتطهير الأسطح ، ولكن يجب استخدامهما بموجب التوصيات المناسبة.

الشائعة: اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي تحمي من فيروس كورونا

التصحيح: اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح الإنفلونزا من النوع B (Hib) ، لا توفر الحماية ضد فيروس كورونا الجديد.

الفيروس جديد ومختلف لدرجة أنه يحتاج إلى لقاح خاص به. يحاول الباحثون تطوير لقاح.

الشائعة: تناول الثوم يمنع الإصابة بكورونا

التصحيح: الثوم هو طعام صحي قد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات، ومع ذلك ، لا يوجد دليل أن أكل الثوم قد حمى الناس من فيروس كورونا الجديد.