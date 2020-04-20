شكرا لقرائتكم خبر عن العلماء حائرون.. هل الإصابة بفيروس كورونا تمنح المتعافين حصانة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لصحيفة sciencealert العلمية أنه حتى الآن لا يزال العلماء لا يعرفون ما إذا كان التعافي من فيروس كورونا يمنح حصانة دائمة منه من عدمه، وأكد خبراء علم الفيروسات أنه لا توجد إجابة واضحة على هذا السؤال حتى لو افترض الكثيرون أن الإصابة بالمرض القاتل المحتمل تمنح الحصانة على الأقل لفترة من الوقت.

ووفقا للتقرير أوضح إريك فيفيي أستاذ علم المناعة في نظام المستشفيات العامة في مرسيليا أن "التحصين يعني أنك قد طورت استجابة مناعية ضد فيروس بحيث يمكنك صدها حيث تذكر أنظمتنا المناعية والتي تمنع عادةً من الإصابة بالفيروس نفسه لاحقًا."

فمثلا بعض الأمراض الفيروسية مثل الحصبة فإن التغلب على المرض يمنح مناعة مدى الحياة، ولكن بالنسبة للفيروسات المستندة الى الحمض النووي RNA مثل فيروس كورونا يستغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع لبناء كمية كافية من الأجسام المضادة ، وحتى ذلك الحين قد توفر الحماية لبضعه أشهر فقط من الإصابة بالمرض.

وقال مايكل رايان ، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية ، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع عندما سئل عن المدة التي سيحصل فيها مريض كوفيد 19 المتعافى على حصانة من الفيروس قال : "ليس لدينا الإجابات على ذلك إنه غير معروف".

وصرح فرانسوا بالوكس مدير معهد علم الوراثة بجامعة كوليدج لندن لوكالة فرانس برس ان مرضى السارس، الذي قتل نحو 800 شخص في انحاء العالم عامي 2002 و 2003 ، ظلوا في حالة حماية "لمدة ثلاث سنوات في المتوسط ويمكن للمتعافين منه أن يصابوا مرة أخرى بالفيروس ولكن بعد كم من الوقت؟ سيتم التعرف على ذلك بأثر رجعى.

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يأتي ذلك بعد أن وجدت العديد من الحالات من كوريا الجنوبية واحدة من أولى الدول التي أصابها الفيروس التاجي الجديد أن المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا أثبتوا لاحقًا إصابتهم بالفيروس مرة أخرى وحذر العلماء من أن هناك عدة طرق لتفسير هذه النتيجة.

في حين أنه ليس من المستحيل أن يصاب هؤلاء الأفراد بالعدوى مرة ثانية ، إلا أن هناك القليل من الأدلة على حدوث ذلك، ووضع العلماء بعض التفسيرات لذلك أبرزها هو أن الفيروس لم يختف تمامًا في المقام الأول ويبقى خاملًا وغير مصحوب بأعراض ويظل كعدوى مزمنة مثل الهربس.

قال جان فرانسوا دلفريسي ، رئيس المجلس الاستشاري العلمي الفرنسي ، "نحن في مرحلة التساؤل عما إذا كان الشخص الذي تغلب على فيروس كورونا محميًا حقًا من الاصابه به مرة أخرى

وصرح ارشي كليمنتس الاستاذ بجامعة كيرتن في بيرث باستراليا لوكالة فرانس برس ان الحل الحقيقي الوحيد في الوقت الراهن هو التوصل للقاح ضد الفيروس ".