شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب المسح الإشعاعي للعظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسح العظام الإشعاعي هو اختبار طبي يستخدم كمية صغيرة من المواد المشعة للتحقق من حالة عظامك، ويطلق عليه فحص العظام النووي، وهذا الاختبار يطلبه الطبيب لأسباب عديدة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء اختبار المسح الإشعاعي للعظام، وفقاً لموقع "webmd".

وعند إجراء الاختبار، ستلتقي المادة المشعة - التي تسمى النويدات المشعة - في أماكن في عظامك التي هي موقع التغيرات الكيميائية أو الفيزيائية ثم يتم التقاط الإشعاع بواسطة ماسح ضوئي وتعطي الصورة التي صنعها الإشعاع لطبيبك خريطة للمناطق غير الطبيعية في عظامك.



اشعة العظام

أسباب اجراء مسح العظام الإشعاعي

غالبًا ما تُستخدم عمليات المسح النووي للعظام لمعرفة ما إذا كان السرطان من مكان آخر في جسمك (مثل الثدي، على سبيل المثال) قد انتشر إلى عظامك، وهذا يسمى "السرطان النقيلي".

- قد يطلب طبيبك أيضًا الاختبار إذا كان لديك ألم غير مبرر في عظامك.

يمكن أن تساعد عمليات فحص العظام في تشخيص العديد من المشاكل، بما في ذلك:

-العظام المكسورة، وخاصة الوركين أو الكسور نتيجة الإجهاد أو الصدمات والتي يصعب رؤيتها على الأشعة السينية.

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-التهاب المفاصل.

-مرض باجيت في العظام، والذي يؤثر على عملية استبدال وتجديد الأنسجة للعظام.

-السرطان الذي يبدأ في العظام ، بدلًا من الانتشار من مكان آخر في الجسم.

-عدوى في عظمك (تسمى التهاب العظم والنقي) أو في مفصل صناعي مثل الورك أو الركبة.

-أنسجة العظام الميتة الناجمة عن ضعف إمدادات الدم (نخر الأوعية الدموية).

-خلل التنسج الليفي ، حالة وراثية يطور فيها جسمك نسيجًا يشبه الندبة بدلاً من العظام الصحية

-إذا كنت قلقًا بشأن الإشعاع، فيجب أن تعلم أنه يشبه نفس التعرض للأشعة السينية العادية وينتج القليل للغاية من الإشعاع الذي تتعرض له.