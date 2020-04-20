دراسة: الاستحمام بماء ساخن مفيد لصحة القلب والمخ

الإثنين 20 أبريل 2020

صورة أرشيفية

يعد الاستحمام بالمياه الساخنة وسيلة مفيدة لتقليل التوتر، وليس هذا فحسب، فقد تبين أن له العديد من الفوائد المدهشة الأخرى.

أظهرت دراسة يابانية تم نشرها مؤخرا أن الاستحمام المتكرر لديه فوائد كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وتقليل ارتفاع ضغط الدم على المدى الطويل.

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وشملت الدراسة أكثر من 30 ألف مشارك على مدار 20 عاما، وسلطت الضوء على طريقة أخذ الحمامات الساخنة والتي اعتبرت إجراء وقائيا جيدا لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ الباحثون أن الحمام الساخن اليومي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 28٪ تقريبا، وتقليل خطر السكتات الدماغية بنسبة 26٪، كما دحضت الدراسة أيضا التقارير التي ربطت الاستحمام في اليابان بمعدلات الوفيات المرتفعة، وتبين أن عوامل أخرى، مثل الغرق وشرب الكحول والانزلاق أثناء الاستحمام كانت مسؤولة عن الإحصائيات المقلقة.

ولم تكن التقاليد اليابانية هي الدافع الفعلي لإجراء المزيد من الدراسات، إلا أن الدراسة كانت جزءا من تحقيق على مستوى الدولة حول الوفيات المرتبط بالاستحمام، إذ لاحظت وزارة الصحة اليابانية أن ما يقرب من 14000 شخص يموتون أثناء الاستحمام في اليابان كل عام، ثلاثة أضعاف عدد وفيات حوادث السيارات.

ويشار إلى أن اليابان تتمتع بتقاليد الاستحمام منذ فترة طويلة، ولعل ذلك السبب في انتشار حمامات الينابيع الساخنة في الهواء الطلق وداخل المنزل والتي تسمى onsen، كما أن كل منزل تقريبا في البلاد مجهز بحوض استحمام