"العلاجات المعجزة للفيروسات" تنتشر لعلاج الأوبئة منذ 700 عام

بمجرد اندلاع فيروس كورونا، بدأ الناس بالتوصية بكل أنواع "العلاجات" الغريبة، فقد كان هناك رجل في أريزونا، توفي بشكل مأساوي في 23 مارس، بعد استهلاك منظف حوض السمك بعد المزاعم بأن الكلوروكوين (مادة كيميائية موجودة في المنظف) يمكن أن يكون علاجا محتملا. وفي إنجلترا، حاول الناس تدمير هوائيات الهواتف المحمولة بعد نظريات المؤامرة التي ربطت انترنت الجيل الخامس (5G ) بالفيروس التاجي. بالإضافة إلى تداول عدد لا يحصى من النصائح التي لا صحة لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الداعية إلى أشياء مثل الغرغرة بالماء المالح إلى تناول الثوم.

وهناك العديد من الادعاءات الخاطئة التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "وبائية".

وفي حين أن هذه "العلاجات المعجزة" قد تنتشر بسرعة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، فهي ليست جديدة، حيث أن الصبر والأوبئة لم يسبق لهما أن تماشيا معا.

إذ تستغرق العلاجات الشرعية فترة محبطة من الوقت ليطورها الأطباء والعلماء. وعندما يكون الناس خائفين، يشعرون بأن مرور الوقت ليس من صالحهم، ويتشبثون بأي شيء يبدو أنه يساعد.

وعلى سبيل المثال، في القرن الرابع عشر، حاول الناس جمع طرق العلاج المفترضة للمساعدة في درء الطاعون الدبلي، الذي تم نقله عن طريق البراغيث. وأكل الأغنياء حينها الزمرد، الذي لم يفعل شيئا لمكافحة الطاعون، لكنه مزق الجهاز الهضمي وتسبب في نزيف داخلي. وحاول الفقراء، الذين يفتقرون إلى الزمرد، شرب بولهم أو القيح من الدمامل المتدفقة.

وقام الأطباء أيضا بتطبيق الكمادات المصنوعة من البراز على دمامل الناس.

وفي حين أن هذه "العلاجات" تبدو سخيفة، يستمر البعض حتى يومنا هذا في تتبعها، حيث أنه خلال القرن الرابع عشر، قطع الناس البصل ووضعوه حول منازلهم، على أمل أن ينتجوا رائحة قوية بما يكفي لدرء الطاعون وتنقية الهواء، وهو ما لم يحدث. ومع ذلك، أعلن مقطع فيديو شائع، خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا، شاركه ميكيل أفولايان على "تويتر" في 22 مارس، أنه يجب على الناس "الحصول على أكبر عدد ممكن من البصل" وفتحه ووضعه في أرجاء المنزل لمكافحة الفيروس، وهو أمر غير صحيح وفقا لتقرير نشرته وكالة "فرانس برس" لفضح هذه الشائعات.

وبالتالي، فإنه من الواضح أننا لم نتقدم كثيرا منذ 700 عام، فالأمر ليس متعلقا فقط بالبصل. فبعد أن ذكرت عدة تقارير فوائد الكلوروكين، غردت الدكتورة جوان دونوفان، مديرة الأبحاث في مركز شورينستين للإعلام والسياسة والسياسة العامة، عبر "تويتر"، بأن عمليات البحث عن ماء التونيك ( وهو مشروب غازي مكربن تذوب فيه مادة الكينين) ارتفعت. ولاحظت بإحباط أن "الآلاف من الناس يعتقدون أن بإمكانهم علاج فيروس كورونا عن طريق شرب الماء المنشط (ماء التونيك )". وتشير الدلائل إلى أن هذا لن ينجح.

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والأسوأ من ذلك هو أن "العلاجات" التي يتم تسويقها بنشاط من قبل "الأشرار" الذين يستغلون خوف الناس هدفها فقط تحقيق الربح المالي.

ويعود هذا التصرف طوال الطريق إلى الطاعون الأنطوني، عندما جمع ألكسندر أبونوتيشوس ثروة من خلال بيع الدواء "السحري" الذي من المفترض أن يصد الطاعون (ولم يفعل ذلك بالطبع).

وقبل انتهاء هذا الوباء، سيحاول الكثير ممن يدّعون بأنهم "خبراء"، بيع علاجات خاطئة للناس بقصد تحقيق الربح المالي، وهذا سيجعلنا نهدر أموالنا، في أحسن الأحوال، وربما نزيد حالتنا سوءا على سوء

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