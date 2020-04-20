انت الان تتابع موضوع معنى gra في تحليل الدم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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لقد خلق الله تعالى جميع مكونات جسم الإنسان بنسب مُحددة من شأنها أن تحافظ على توازن وسلامة الصحة العامة للإنسان ، ولكن في بعض الأحيان ؛ قد يحدث اضطراب بشكل أو باخر في أي من مكونات الجسم سواء بالزيادة أو النقصان عن المعدل الطبيعي ، وهذا من شأنه أن يُصيب الإنسان بالأمراض ، وحتى يتم اكتشاف سبب هذا الخلل ؛ يتم الاعتماد على مختلف أنواع التحاليل الطبية ومن أهمها تحليل الدم الشامل .

تحليل الدم الكامل

المقصود تحليل الدم الكامل Complete blood count أو Complete blood picture ؛ هو عبارة عن اختبار طبي يتم من خلاله تقييم حالة مكونات الدم في جسم الإنسان بشكل كامل وشامل ، حيث يتم من خلال هذا الاختبار اكتشاف عدد كبير من الاضطرابات [1] ، مثل :

الإصابة بأنواع فقر الدم (الأنيميا) المختلفة .

الكشف عن عدد كرات الدم الحمراء .

التأكد من سلامة شكل ومحيط خلايا الدم الحمراء .

الكشف عن عدد خلايا الدم البيضاء .

الكشف عن نسبة كل نوع من أنواع الخلايا المناعية البيضاء .

الكشف عن وجود خلل في سيولة في الدم نتيجة نقص أو زيادة في عدد الصفائح الدموية .

اكتشاف وجود التهابات في الجسم سواء الناتجة عن الإصابة الفيروسية أو البكتيرية أو غيرها .

تقدير حاجة جسم المريض إلى الخضوع إلى عملية نقل الدم .

اكتشاف الإصابة بمرض ابيضاض الدم (سرطان الدم)

تقدير نسبة كرات الدم الحمراء إلى باقي مكونات الدم عبر قياس قيمة الهيماتوكريت HCT

كما يتم من خلال هذا الاختبار أيضًا تقييم حالة الجسم ومتابعة مدى تأثير خطة علاج فقر الدم أو العدوى .

أنواع خلايا الدم البيضاء

العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء يكون له دلالات مرضية مختلفة ؛ ولا يتم التشخيص السليم للحالة المرضية إلا من خلال تحديد نسبة كل نوع من أنواع هذه الخلايا ، وتنقسم خلايا الدم البيضاء إلى الأنواع التالية :

خلايا العدلات Neutrophils

: هي التي تتواجد بنسبة أكبر في دم الإنسان من جميع أنواع الخلايا البيضاء الأخرى ؛ حيث أنها تتواجد في الوضع الطبيعي بمعدل 55 إلى 70 % ، وتكمن أهمية خلايا العدلات وتميزها عن باقي الأنواع الأخرى في قدرتها على التواجد في أي مكان داخل الجسم سواء الأوردة والشرايين او الأنسجة والأمعاء وهذا ما يجعلها قادرة على مهاجمة مسببات الأمراض في أي مكان بالجسم ، ولذلك ؛ هي دائمًا ما تكون ذو نسبة أعلى من باقي أنواع الخلايا المناعية الأخرى [2] .

خلايا اللمفاويات Lymphocytes

: تنتج من نخاع العظم ويذهب جزء صغير منها إلى تيار الدم ، وتذهب باقي الخلايا إلى الأعضاء اللمفاوية في الجسم مثل الطحال و اللوزتين والعقد اللمفاوية المسؤولة عن حماية الجسم ضد الأمراض ، وتبقى نسبة من اللمفاويات في نخاع العظام وتتحول إلى B cells وتذهب نسبة تزيد عن الـ 75 % منها إلى الغدة الصنوبرية وتتحول إلى T Cells ، وتلك الخلايا الناتجة هي المكون الأهم في تعزيز مناعة الجسم ضد الميكروبات ومسببات الأمراض المختلفة [3] .

-وهناك أنواع أخرى من الخلايا الدموية البيضاء أيضًا وهي تتواجد بنسبة منخفضة في الدم وهي المونوسايت Monocytes التي تهاجم البكتيريا والكائنات الأولية (البروتوزوا)، وخلايا الـ basophils وخلايا eosinophil وهي خلايا خاصة بتفاعلات الحساسية ومهاجمة مسببات الأمراض بالجسم أيضًا .

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دلالة gra في تحليل الدم

رمز gra أو gran في اختبار صورة الدم هو إشارة إلى نوع خلايا الدم البيضاء من العدلات المحببة وهي تعرف باسم Granulocytes ويُشار إليها أحيانًا بحروف ANC وتعني Absolute Neutrophil Count ، وتعني أيضًا خلايا العدلات المحببة ؛ نظرًا إلى أنها تحتوي على حبيبات صغيرة الحجم .

وتتميز تلك الخلايا بأنها ذات فترة عمر نصف قصيرة ودرجة حركة عالية داخل الجسم ، وهناك عدد كبير من أنواع الخلايا المحببة Granulocytes في الجسم ، ولكن تحتل خلايا العدلات Neutrophil النسبة الأكبر منها ، ودائمًا ما تكون هذه الخلايا هي التي يتم إفرازها اولًا عند دخول أي عدوى إلى الجسم ؛ حيث أنها تنطلق من الأوعية الدموية وتصل إلى العضو أو الأنسجة المحتوية على الميكروب حيث تقوم بابتلاعه وتحليله وتخليص الجسم منه [4] .

أسباب ارتفاع قيمة gra

في حالات مرضية مُحددة ، نجد ارتفاع في العدد الكلي في خلايا الدم البيضاء ، وهنا يتم الاعتماد على فيلم الدم من أجل تقدير النوع المرتفع من الخلايا البيضاء هل هو خلايا gra أم خلايا lymph ، وفي حالة ارتفاع قيمة gra ؛ فقد يكون ذلك ناتجًا عن أحد الأسباب التالية :

الإصابة ببعض أنواع العدوى الفطرية والفيروسية .

الإصابة ببعض أنواع الجرثومات في الجسم .

ترتفع قيمة gra بعد الخضوع إلى عملية جراحية وفي حالة التعرض إلى كسور أو حروق .

أمراض الالتهابات المزمنة مثل التهابات العظام وأمراض المناعة الذاتية والتهابات الأنسجة الضامة .

ترتفع أيضًا في حالة الالتهابات الحادة غير المزمنة مثل حالات التهابات النقرس الناتج عن ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم ومن ثم ترسيب بلورات ملح اليوريك بين المفاصل وتحدث التهابات الجسم .

كما ترتفع في حالة الإصابة ببعض أنواع سرطان الدم مثل حالة Chronic myelogenous leukemia .

ترتفع نسبة خلايا العدلات المحببة أيضًا في حالة وجود بعد أمراض التمثيل الغذائي أو وجود قصور واضطراب في وظائف الغدة الدرقية ، وترتفع أيضًا في حالة تسمم الحمل وفي حالة ارتفاع نسبة هرمون المنشط للغدة الكظرية ACTH ، وفي حالة الإصابة بالحماض السكري diabetic ketoacidosis أيضًا .

ويُذكر أن نسبة الخلايا البيضاء المحببة قد ترتفع أيضًا في حالة استخدام المريض لبعض الأدوية مثل أدوية الكورتيزون والأدوية التي تحتوي على الليثيوم أو الأدرينالين .

وفي بعض الأحيان أيضًا ؛ قد ترتفع نسبة خلايا gran بشكل فسيولوجي طبيعي أثناء فترة الحمل .

أسباب انخفاض قيمة gra

من المعروف أن نسبة خلايا العدلات المحببة تمتلك النسبة الأكبر من بين جميع أنواع الخلايا البيضاء في الدم ؛ وهي التي تتواجد بشكل أولي في أي مكان تحدث به عدوى أو إصابة في الجسم ، ووجود نسبة هذه الخلايا في المعدل الطبيعي بين 55 إلى 70 % يُعني أن الجهاز المناعي يعمل بشكل سليم .

وبالتالي ؛ إذا انخفضت نسبة خلايا gran عن المعدل الطبيعي ؛ فإن ذلك يكون إشارة أكيدة على وجود خلل وضعف في عمل الجهاز المناعي في جسم الإنسان ن ويجب هنا اتباع الخطة العلاجية المناسبة من أجل مساعدة الجسم على استعادة صحة وقوة الجهاز المناعي .

شروط عينة اختبار gra

لا يتطلب الصيام ، ويمكن الحصول على عينة دم وريدي من ذراع الوريد في أي وقت .

يتم إضافة عينة الدم بشكل مباشر في أنبوبة تحتوي على مانع للتجلط EDTA من أجل الحفاظ على سلامة وشكل وعدد مكونات الدم دون تحلل أو تكسير .

وتجدر الإشارة إلى أن إجراء اختبار gra يتم بشكل طبيعي كأحد أجزاء نتائج اختبار صورة الدم أو العد النوعي الدم وفيلم الدم ؛ حيث أن الطبيب لا يطلب تقدير قيمة خلايا gra بمفردها وإنما هي تتم فقط ضمن اختبارات عد وتفريق مكونات الدم .