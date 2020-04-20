اسباب الحساسية حول الفم

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تعتبر ظهور الحساسية أو إصابة الشخص بتفاعلات فرط الحساسية، هو نوع من الاستجابة الغير طبيعية لجهاز المناعة، ويأتي ذلك من خلال التعرض لمواد ضارة، تصيب الشخص بنوع من التحسس الجلدي والذي يظهر على سطح الجلد، حيث تتراوح شدته ما بين الخفيف والمعتدل والشديد الذي من الممكن أن يهدد حياه الشخص، لذلك لابد من تجنب تعرض الشخص لمسببات فرط الحساسية ومحاولة علاجها والتخلص منها.

التهاب الجلد حول الفم

التهاب الجلد حول الفم أو حساسية الفم أو احمرار الجلد حول الفم، أي كان المسمي الذي يأتي به، فكل هذه المعاني تعبر عن حالة من الطفح الجلدي الالتهابي الذي يظهر في المنطقة حول الفم، وأحيانا تكون الحالة شديدة قد يصل الالتهاب إلى الأنف أو العين، وعند ظهور هذه الحالة يطلق عليها بالتهاب الجلد حول الاصطناعي.

ويظهر الطفح الجلدي على الوجه عادة على شكل احمرار حول الفم أو جلد مقشر، وأحيانًا يظهر نوع من تصريف للسوائل، وقد يصل الأمر إلى الشعور بالحكة الخفيفة أو المستمرة، ويعتبر الأطفال والنساء هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الالتهاب، حيث تصاب النساء في العمر ما بين 16 إلى 45 عام، أما الأطفال فيصابوا في أي مرحلة عمرية، أحيانا تزول حالات الالتهاب الجلد حول الفم إذا تم معالجتها بشكل صحيح، ولكن قد تظهر مرة أخرى، وأحيانا في كل مرة قد تأتي لعدة أسابيع ويمكن أن تستمر إلى أشهر إلى أن يتم العلاج منها.

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أسباب الحساسية حول الفم

في الأغلب تكون أسباب ظهور التهاب الجلد حول الفم أو حساسية الفم غير معروفة، ولكن هناك بعض الآراء التي تؤكد أن استخدام المنشطات الموضعية القوية على الجلد يعتبر مسبب رئيسي لظهور الطفح الجلدي حول الفم.

حول الفم. استخدام رذاذ الأنف والذي يأتي من ضمن مكوناته مادة الكورتيكوستيرويدات ، والتي تعتبر محفز لظهور التهاب الجلد حول الفم.

، والتي تعتبر محفز لظهور التهاب الجلد حول الفم. أحيانا توجد أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة قوية تسبب ظهور هذا النوع من التهاب الجلد.

وأيضا بسبب استخدام كريمات الجلد الثقيلة والتي تتكون من الفازلين أو قاعدة البارافين، فهذه الحالة تساعد على زيادة تفاقم الحالة.

الإصابة بنوع من الالتهابات البكتيرية أو الفطرية.

استخدام معجون أسنان يحتوي على مادة المفلور.

كثرة استخدام حبوب منع الحمل .

. سيلان اللعاب بشكل مستمر وهي الطريقة التي تسبب ظهور الحساسية للأطفال.

كثرة استخدام كريمات واقي للشمس.

حدوث نوع من التغير في البكتيريا على سطح الجلد.

وصول البكتيريا ودخولها إلى بصيلات الشعر.

أحيانا يأتي بسبب منتج يتم استخدامه للعناية بالبشرة.

التغيرات الهرمونية التي تصاب بها المرأة.

التعرض للرياح الشديدة أو أشعة الشمس الضارة وهي الأشعة الفوق بنفسجية.

أعراض الحساسية حول الفم

غالبا ما يأتي التهاب الجلد حول الفم على شكل طفح جلدي يميل إلى المطبات الحمراء، والتي لا تنتشر حول الفم فقط بل أيضا تصيب الأنف، ولكن أحيانا تشبه نتوءات متقشرة على الجلد، ويمكن أن تظهر أيضا في المنطقة تحت العينين، أو على الجبين ,أحيانا تظهر على الذقن، وإذا كانت الحالة شديدة يمكن أن تحتوي هذه المطبات الصغيرة على سوائل وصديد، وتصبح مصرف للسوائل، ووفي هذه الحالة هي تشبه إلى حد كبير حب الشباب، وتأتي معاها أعراض مثل الشعور بالحرقة والحكة الشديدة في الجلد، وخاصة إذا كانت الحالة شديدة.

تشخيص الحساسية حول الفم

أحيانا يقوم الطبيب بتشخيص الحالة بمجرد النظر إليها ففي كثير من الأحيان يظهر الطفح الجلدي ويتعرف الطبيب عليه من خلال الفحص البصري .

. ولكن في الخطوة الثانية يسأل الطبيب عن التاريخ الطبي للمريض، حتي يتعرف هل هي حالة مرضية، ولكن حتي يتأكد بأنه التهاب الجلد حول الفم يقوم بعمل إجراء اختبار ثقافة الجلد، وذلك لاستبعاد أي نوع من أنواع العدوى الجلدية، فمن خلال هذا الاختبار يقوم الطبيب بمسح بقعة صغيرة من الجلد المصاب، ويرسل العينة إلى المختبر لعمل فحص خلايا الجلد، وذلك بحثًا عن وجود أي نوع من البكتيريا أو الفطريات المعدية، التي تسببت في ظهور هذا النوع من الطفح الجلدي.

وهناك أيضا اختبار خزعة من الجلد، وهو نوع من الاختبارات التي تتم إذا لم ستجيب التهاب الجلدي إلى العلاج. [1]

علاج الحساسية حول الفم



أحيانا يصعب على المريض علاج التهاب الجلد حول الفم، فهو من الحالات التي تستمر إلى أشهر، وأحيانا تنتهي بعد عدة أسابيع، ويمكن أن تسوء الحالة، قبل أن تشفي تمامًا، وفي حالات أخري تصبح حالة الجلد حول الفم مزمنة، لذلك هو الطبيب وحده هو من يستطيع تقديم العلاج المناسب حسب شدة حالة الجلد، والتعرف على الأشياء التي يستخدمها المريض إذا كان معجون أسنان أو كريمات والتوقف النهائي عن استخدامها حتي تبدأ الحالة في الشفاء، وهناك طريقتين للعلاج منها علاج من خلال استخدام أدوية طبية، وعلاج بطرق طبيعية في المنزل، وتتم الطريقتين من خلال التالي :

علاجات طبية لالتهاب الجلد

بعض من كريمات المضادات الحيوية ، مثل ميترونيدازول (جل ميترو) والإريثروميسين، أو مضادات حيوية عن طريق الفم مثل الدوكسيسيكلين، التتراسيكلين، المينوسكلين، أو الأيزوتريتينوين، وذلك للحالات الشديدة.



أحيانا يتم استخدام كريمات مثبطة للمناعة، مثل بيمكروليموس أو كريم تاكروليماس؟

استخدام كريمات خاصة بحب الشباب، مثل أدابالين أو حمض أزيليك.

علاج الحساسية حول الفم طبيعيا

يجب أن نتوقف عن أنواع استخدام المقشرات الخاصة بالوجه أو المطهرات التي تستخدم للبشرة تحتوي على روائح قوية، ويتم فقط تطبيق الماء الدافئ، إذا كان الجلد مصاب بالتهاب الجلد حول الفم.

الخاصة بالوجه أو المطهرات التي تستخدم للبشرة تحتوي على روائح قوية، ويتم فقط تطبيق الماء الدافئ، إذا كان الجلد مصاب بالتهاب الجلد حول الفم. لابد من الابتعاد عن الكريمات أو المراهم التي تحتوي على مادة الستيرويد ، أو مادة ا لهيدروكورتيزون بدون وصفة طبية، وإذا قام الطبيب بوصف أي نوع من أنواع الكريمات التي تحتوي على هذه المواد لابد من إخباره أنك تعاني من حساسية الجلد حول الفم.

، أو مادة ا لابد من الابتعاد تمامًا عن استخدام مستحضرات التجميل الثقلية التي تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، أو منتجات العناية بالبشرة التي تسبب هياج بها، استبدل كل ذلك بالماء الدافئ، أو يمكنك سؤال طبيب الجلدية حول أنواع من المرطبات التي يتم استخدامها في هذه الحالة.

حاول استبدال منتجات العناية بالشبرة الخاص بك من ماركة إلى علامة تجارية أخرى، فيمكن أن تكون هذه المنتجات غير ملائمة لك.

قلل من استخدامك للواقي الخاص بأشعة الشمس، فأحيانًا كثرة الاستخدامه تسبب هذا النوع من الطفح الجلدي.

ابتعد عن تاول الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على أملاح كثيرة فهذه الأطعمة تعتبر مهيج طبيعي لحساسية الجلد.

ابتعد عن تعريض بشرتك للعناصر الطبيعية المضرة ومنها التعرض لأشعة الشمس الضارة، أو الرياح الشديدة، والتي تزيد من حالة التهاب الجلد حول الفم.

الشديدة، والتي تزيد من حالة التهاب الجلد حول الفم. لابد من استبدال الملائات غطاء الوسادة الخاص بك باستمرار لضمان الحماية من الإصابة.

وبالرغم من كل هذه الطرق إلا أنه يصعب عدم تجنب الإصابة بالتهاب الجلد حول الفم، ولا يوجد سبب محدد للإصابة به.

الأكثر عرضة للإصابة بالحساسية حول الفم

الإناث هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بحساسية الجلد حول الفم، والتي من الممكن أن تنتقبل عبر القبل.

الأطفال في سن صغير فهم لديهم حالة من سيل اللعاب بشكل مستمر دون التحكم فيه.

المراهقين والشباب والبالغين حديثاً بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث للجسم في هذا السن.

من لديه تاريخ مع حساسية الجلد. [2]