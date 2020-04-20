انت الان تتابع موضوع معلومات عن التيتانوس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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التيتانوس هو عدوى بكتيرية خطيرة تنتج سمًا يؤثر على الدماغ والجهاز العصبي مما يؤدي إلى تصلب العضلات ، وإذا تم ترسيب جراثيم التيتانوس في أي جرح فإن السم العصبي يتداخل مع الأعصاب التي تتحكم في حركة العضلات ، ويمكن أن تسبب العدوى تشنجات عضلية شديدة وصعوبات شديدة في التنفس ويمكن أن تكون قاتلة في نهاية المطاف ، وعلى الرغم من وجود علاج للتيتانوس إلا أنه غير فعال بشكل موحد ، وأفضل طريقة للوقاية من التيتانوس هي أخذ اللقاح .
ما هو التيتانوس
التيتانوس هو عبارة عن عدوى بكتيرية خطيرة ، وتوجد البكتيريا المسببة للتيتانوس في التربة والسماد والعوامل البيئية الأخرى ، ويمكن أن يصاب الشخص الذي يعاني من جرح ثقب بأداة ملوثة بالعدوى مما قد يؤثر على الجسم كله .
في الولايات المتحدة الأمريكية هناك حوالي 300 حالة سنويًا ، هؤلاء هم في الغالب من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد التيتانوس أو الذين لم يحصلوا على اللقاح المعزز كل 10 سنوات .
أعراض الإصابة بالتيتانوس
تظهر أعراض التيتانوس عادة بعد حوالي 7 إلى 10 أيام من الإصابة الأولية ، ومع ذلك يمكن أن يختلف ذلك من 4 أيام إلى حوالي 3 أسابيع ، وقد يستغرق في بعض الحالات شهورًا .
بشكل عام كلما زاد موقع الإصابة عن الجهاز العصبي المركزي ، كلما كانت فترة الحضانة أطول ، ويميل المرضى الذين يعانون من فترات حضانة أقصر إلى أعراض أكثر حدة ، وتشمل أعراض إصابة العضلات التشنجات والتصلب ، ثم تنتشر تشنجات العضلات في العنق والحلق مما يسبب صعوبات في البلع ، وغالبًا ما يعاني المرضى من تقلصات في عضلات وجههم ، وقد تنتج صعوبات التنفس من تصلب عضلات الرقبة والصدر ، وفي بعض الأشخاص تتأثر عضلات البطن والأطراف أيضًا ، وفي الحالات الشديدة ينحني العمود الفقري للخلف مع إصابة عضلات الظهر ، وهذا أكثر شيوعًا عندما يعاني الأطفال من عدوى التيتانوس .
يعاني معظم الأشخاص المصابين بالتيتانوس أيضًا من الأعراض التالية مثل البراز الدموي ، إسهال ، حمى ، صداع الراس ، حساسية للمس ، التهاب الحلق والتعرق وضربات القلب السريعة .
كيفية علاج التيتانوس
عند الإصابة بأي جرح يجب تنظيف الجروح جيدًا لمنع العدوى ، ويجب تنظيف أي جرح جيدًا لمنع العدوى ، ويجب معالجة الجروح المعرضة للتيتانوس من قبل أخصائي طبي على الفور .
توجد مجموعة من الجروح المحتمل أن تتطور وتُصاب بعدوى التيتانوس مثل جرح أو حروق تتطلب تدخلًا جراحيًا يتأخر لأكثر من 6 ساعات ، جرح أو حرق يحتوي على كمية كبيرة من الأنسجة التي تمت إزالتها ، أي إصابة ناتجة عن الملامسة للسماد أو التربة ، كسور خطيرة حيث يتعرض العظم للعدوى مثل الكسور المركبة .
يجب أن يتلقى أي مريض مصاب بالجروح المذكورة أعلاه الجلوبيولين المناعي للتيتانوس في أقرب وقت ممكن حتى لو تم تطعيمه قبل ذلك ، ويحتوي الجلوبيولين المناعي للتيتانوس على الأجسام المضادة التي تقتل الإصابة ويتم حقنه في الوريد ويوفر حماية فورية قصيرة المدى ضد التيتانوس .
إن الجلوبيولين المناعي هو فقط قصير المدى ولا يحل محل الآثار الطويلة الأمد للتطعيم ، ويقول الخبراء أنه يمكن إعطاءها في شكل حقن بأمان للأمهات الحوامل والمرضعات ، وقد يصف الأطباء البنسلين أو ميترونيدازول لعلاج التيتانوس حيث تمنع هذه المضادات الحيوية البكتيريا من التكاثر وإنتاج السم العصبي الذي يسبب تشنجات العضلات وتيبسها ، ويمكن إعطاء المرضى الذين لديهم حساسية من البنسلين أو ميترونيدازول التتراسيكلين بدلاً من ذلك .
في علاج تشنجات العضلات وتيبسها يمكن وصف مضادات الاختلاج مثل الديازيبام والفاليوم التي تعمل على إرخاء العضلات لمنع التشنجات وتقليل القلق والعمل كمسكن .
تعمل مرخيات العضلات مثل باكلوفين على قمع الإشارات العصبية من الدماغ إلى الحبل الشوكي مما يؤدي إلى تقليل التوتر العضلي ، كما أن عوامل الحجب العصبي العضلي تحجب الإشارات من الأعصاب إلى ألياف العضلات وهي مفيدة في السيطرة على تقلصات العضلات وهي تشمل البانكورونيوم والفيكورونيوم .
إذا كان الطبيب يعتقد أن الجرح المعرض للتيتانوس كبير جدًا فقد يزيل جراحيًا أكبر قدر ممكن من العضلات المتضررة والمصابة ، وهي عملية إزالة الأنسجة الميتة أو الملوثة أو المواد الغريبة .
يحتاج مريض التيتانوس إلى تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية يوميًا بسبب زيادة نشاط العضلات ، وقد يحتاج بعض المرضى إلى دعم التنفس الصناعي للمساعدة في التنفس إذا تأثرت حبالهم الصوتية أو عضلاتهم التنفسية .[1]
عوامل الإصابة بعدوى التيتانوس
تحدث الإصابة بعدوى التيتانوس بسبب بكتيريا وجراثيم كلوستريديوم التيتاني ، حيث أن هذه الجراثيم قادرة على البقاء لفترة طويلة خارج الجسم ، وهي أكثر شيوعًا في روث الحيوانات والتربة الملوثة ولكنها قد تكون موجودة في أي مكان تقريبًا .
عندما تدخل بكتيريا كلوستريديوم التيتاني الجسم تتكاثر بسرعة وتطلق تيتانوسبازمين وهو سم عصبي ، وعندما يدخل هذا السم في مجرى الدم ينتشر بسرعة حول الجسم مما يسبب أعراض التيتانوس ، ويتداخل التيتانوسبازمين مع الإشارات التي تنتقل من الدماغ إلى الأعصاب في الحبل الشوكي ثم إلى العضلات مما يسبب تشنجات وتصلب في العضلات .
تدخل بكتيريا الكلوستريديوم التيتاني الجسم بشكل رئيسي من خلال قطع الجلد أو الجروح ، وبالتالي يساعد تنظيف أي قطع أو جرح تمامًا على منع الإصابة بالعدوى .
تشمل الطرق الشائعة للإصابة بالتيتانوس الجروح الملوثة باللعاب أو البراز ، الحروق ، إصابات السحق ، الجروح التي تشمل الأنسجة الميتة ، اثار الجروح ، وتشمل الطرق النادرة للإصابة بالتيتانوس الإجراءات الجراحية ، الجروح السطحية ، لدغ الحشرات ، الكسور المركبة ، تعاطي المخدرات عن طريق الوريد ، الحقن في العضلات والتهابات الأسنان .
كيفية الوقاية من التيتانوس
تحدث معظم حالات التيتانوس لدى الأشخاص الذين لم يسبق لهم الحصول على اللقاح أو الذين لم يحصلوا على جرعة معززة منه ، كما يُعطى لقاح الكزاز ” التيتانوس ” بشكل روتيني للأطفال كجزء من حقن التيتانوس والسعال الديكي ، ويتكون هذا اللقاح من خمس طلقات يتم إعطاؤها عادةً في ذراع أو فخذ الأطفال عند بلوغهم من العمر 2 أشهر ، 4 اشهر ، 6 اشهر ، من 15 إلى 18 شهرًا ، من 4 إلى 6 سنوات ، وعادة ما يتم إعطاء اللقاح بين سن 11 و 18 عامًا ، ثم معزز آخر كل 10 سنوات ، وإذا كان الفرد يسافر إلى منطقة ينتشر فيها مرض التيتانوس فيجب عليه مراجعة الطبيب بخصوص التطعيمات .
يجب على أي شخص يعاني من جرح عميق أو قذر ولم يحصل على جرعة معززة على مدى السنوات الخمس الماضية أن يكون لديه جرعة أخرى ، ويمكن أيضًا إعطاء المريض في هذه الحالة الجلوبيولين المناعي ضد الكزاز والذي يعمل على منع العدوى ، ومن المهم أن يتم طلب الرعاية الطبية بسرعة حيث يعمل الجلوبيولين المناعي للتيتانوس فقط لفترة قصيرة بعد الإصابة .
كيف يمكن تشخيص إصابة التيتانوس
في العديد من البلدان قد لا يرى الطبيب العادي أبدًا مريضًا مصابًا بالتيتانوس ، وذلك لأن لقاح التيتانوس هو جزء من تحصين الأطفال وأصبحت العدوى نادرة ، وفي الولايات المتحدة في عام 2009 على سبيل المثال ، لم يكن هناك سوى 19 حالة تم الإبلاغ عنها من التيتانوس .
كلما تم تشخيص المريض مبكرًا ، كلما كان العلاج أكثر فعالية ، وعادة ما يتم تشخيص المريض المصاب بالتشنجات العضلية والتصلب الذي أصيب مؤخرًا بجرح أو قطع بسرعة ، وقد يستغرق التشخيص وقتًا أطول مع المرضى الذين يحقنون المخدرات لأنهم غالبًا ما يعانون من حالات طبية أخرى ، ويجب على أي شخص يعاني من التشنجات العضلية والتصلب الحصول على رعاية طبية على الفور .[2]
المراجع
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