سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 20 أبريل

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، 7 جنيهات كاملة في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين بقيت العملة الخضراء ثابتة على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وبذلك استأنف الدولار رحلة هبوطه مقابل الجنيه السوداني ليفقد 14 جنيها من قيمته في نحو 3 أيام.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، سجل الدولار في تعاملات اليوم بالسوق السوداء 130 جنيها، مقابل 137 جنيها أمس، و144 جنيها قبل 3 أيام.

ولم يشهد الاقتصاد السوداني أحداثا جوهرية خلال الفترة الماضية يُعزى إليها هذا التراجع في الدولار، بخلاف بعض القرارات الحكومية لمصادرة ممتلكات شخصيات بارزة في نظام عمر البشير، رئيس السودان السابق.

وقد يعود تراجع الدولار إلى هدوء التعاملات خاصة مع إغلاق بعض الأسواق الرئيسية التي كانت مقرا لتبادل العملات خارج الإطار الرسمي.

وأغلق السودان أسواقا رئيسية وفرض عزلا شاملا على عاصمته الخرطوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

أما بالنسبة للسعر الرسمي للدولار، فقد استقر في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان وسجل سعرا شبه موحد عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

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وتكرر هذا السعر للدولار في بنوك السلام والتضامن الإسلامي والسوداني الفرنسي والنيل وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني، كما تكرر في شركات صرافة ديفان ويمت وغاية وباب المندب والهجرة واليمامة ودينار.

وعلى الصعيد الرسمي أيضا، استقرت أسعار الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي في البنك المركزي السوداني.

وسجلت هذه العملات جميعا انخفاضا ملحوظا في تعاملات السوق السوداء.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.76 جنيه للشراء و60.06 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 68.70 جنيه للشراء و69.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع اليورو إلى 141 جنيها مقابل 147.60 جنيه أمس، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 162.30 جنيه مقابل 167.35 جنيه، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.71 جنيه للشراء و176.59 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء تراجع الريال السعودي إلى 34.66 جنيه مقابل 36.52 جنيه أمس، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 35.60 جنيه مقابل 37.54 جنيه بالأمس، كما تراجع الدينار الكويتي إلى 324.70 جنيه مقابل 328.90 جنيه في تعاملات الأحد.