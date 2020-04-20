شكرا لقرائتكم خبر عن كفاية شائعات.. تناول الطعام الآسيوى ينقل لك فيروس كورونا.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعة جديدة عن طرق انتقال فيروس كورونا، كشفها الحساب الرسمى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة باللغة العربية "اليونسكو"، وهى أن تناول الطعام الآسيوى ينقل عدوى الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وأوضح حساب اليونسكو، عبر انستجرام، حقيقة هذه الشائعة، قائلا: "لا يهم إن كنت تفضل تناول الطعام الآسيوى ساخناً أم لا، لا علاقة للفيروس بأى نوع طعام أو أصل عرقيّ، لا تنشروا الشائعات!

وتابع الحساب: "إن المعركة ضد كوفيد 19 تُلزمنا أيضاً بالتصدى للمعلومات المضللة، احرصوا على تقصى المعلومات من مصادرها قبل نشر أى شيء".

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وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، طالبت بعدم نشر وتداول الشائعات حول فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، مؤكدة أن المعركة ضد الفيروس تُلزمنا أيضاً بالتصدى للمعلومات المضللة.

وردت اليونيسكو، عبر حسابها على تويتر، حول معلومة "إن شرب الماء والمشروبات الساخنة كل 15 دقيقة كافية للقضاء على الفيروس"، قائلة: "لا شكّ فى أنّه من الجيّد إنعاش الجسم باستمرار، لكن ذلك لا يساعد فى القضاء على فيروس كورونا".