دراسة تكشف السبب وراء وقوع الرجال فريسة سهلة لـ"كورونا"

كشفت دراسة حديثة السبب وراء وقوع الرجال فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجدّ، مؤكدة أن الرجال يعتبرون ملاذًا آمناً للفيروس ما يسمح للعدوى بالاستمرار لفترة أطول عند الذكور، وفي هذا الصدد قامت الدكتورة أديتي ساستري، طبيبة الأورام في مركز مونتيفيوري الطبي في برونكس بإجراء دراسة مع والدتها جايانثي ساستري، عالمة الميكروبات في مستشفى كاستوربا للأمراض المعدية في مومباي، أكدت نتائجها، بحسب ما ذكره موقع "medrxiv" الطبي، أن فيروس كورونا عندما يدخل الجسم، فإنه يتحد بخلايا بروتين ACE2، أو إنزيم تحويل الأنجيوتنسين 2، الذي يقلل المقاومة في الأوعية الدموية.

حيث تم العثور على كميات كبيرة من هذا الأنزيم في الخصيتين عند الرجال، في حين عُثر على كميات صغيرة جدا منه في أنسجة المبيض عند النساء، وكانت الدراسة قد أخضعت 48 رجلًا و20 امرأة، كانوا يعيشون في مومباي، وأصيبوا بفيروس كورونا، واتضح بعد الفحص السريري، أن النساء استغرقن 4 أيام للتخلص من العدوى، فيما احتاج الرجال ستة أيام لهزيمة كورونا.

في نفس السياق من وقت سابق أوصت السلطات الصينية جميع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى من تعافى منه أن يجتازوا تحليل العقم على وجه السرعة، حيث تم نشر معلومات من قبل حكومة مقاطعة هوبي، التي تعتبر مركز انتشار الوباء العالمي.

وجاء في الوثيقة على موقع حكومة المقاطعة الإلكتروني أن فيروس كورونا يمكن أن يكون ضارا على خصوبة الرجال، حيث تم إعداد الدراسة من قبل فريق بحثي من مركز الطب التناسلي في مستشفى تونغجي في ووهان.

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