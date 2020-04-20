تناول "الكاكاو" يُجنبك التعب ويحسن أداء وظائف المخ

لندن - لايف ستايل
كشفت عالمة النفس العصبي، إيرينا خفينغيا، عن فوائد مُذهلة للكاكاوا والمشروبات التي تحتوي على مادة "الجينسنغ"، مؤكدة أن معظم الناس يحاولون التخلص من التعب عن طريق شرب الشاي والقهوة، ولكن فعاليته تلاحظ إذا كنت تشرب أكثر من كوبين في اليوم، لأن كمية أكبر تخفف من رد الفعل، ولتجنب التعب وتحسين الأداء، تحتاج إلى شرب المشروبات التي تحتوي على الجينسنغ.
قالت الخبيرة: "قطرتان أو ثلاث قطرات من الجينسنغ في كوب ماء مرتين في اليوم كافية للحفاظ على قدرة العمل لفترة كافية". توصي بوضع جذر الجينسنغ في الماء المغلي، بالإضافة إلى ذلك، يعد الكاكاو أداة فعالة لزيادة أداء العمل.
وفقا لها، بفضل محتوى المواد المفيدة، على وجه الخصوص، الفلافونول، يحسن الشراب الدورة الدموية في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، هناك عناصر تساهم في إنتاج الدوبامين، المسؤول عن المزاج الجيد.
وأوضحت خفينغيا في مقابلة مع "سبوتنيك": "يمكن أن يشرب الكاكاو ليس فقط للصحة، ولكن أيضًا للتهدئة، وهو أمر مفيد جدًا أثناء العزلة الذاتية"، مشيرة إلى أن المشروبات المختلفة من الفاكهة والتوت لها تأثير إيجابي على الدماغ، حيث يزيد التفاح من مرونة الأوعية الدموية ويمنعها من الانسداد، مما يمنع السكتات الدماغية والتوت والتوت البري يحسن الذاكرة ويحسن تدفق الدم.
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