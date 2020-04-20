طبيب أميركي يُفجر مفاجأة حول استخدام أجهزة التنفس لمرضى "كورونا"

أكد كايل سايدل، الطبيب الأميركي الذي يتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجدّ، "كوفيد-19"، في إحدى مشافي نيويورك، من أن أجهزة التنفس الصناعي التي تستخدم لإسعاف ذوي الحالات الحرجة يمكن أن تسبب ضررا "بالغا" أكثر من أن تكون نافعة.

وقال سايدل: إننا نعالج المرض الخطأ، هذا ليس الالتهاب الرئوي الذي نعرفه، ولا يجب أن يتم التعامل معه باعتباره كذلك"، موضحًا: "يبدو أنه مرض تشبه أعراضه الأعراض التي تحدث عند شخص يعاني من التنفس على ارتفاعات عالية، إنهم يعانون من فشل الأكسجين، وليس فشل الجهاز التنفسي".

وأوضح أنه بالنسبة لحالات الالتهاب الرئوي، فإن جهاز التنفس الصناعي "يقوم بالعمل لأن عضلات الجسم لم تعد قادرة على التنفس لكن مع مريض كورونا تكون عادة عضلاته على ما يرام، وعند استخدام تلك الأجهزة "نضغط على الرئتين بشكل قد لا تتحمله".

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