شكرا لقرائتكم خبر عن البصل الأخضر والليمون والبقدونس.. أطعمة ضرورية على مائدة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة دعاء زكريا، استشارى التغذية العلاجية بطب عين شمس ، إن حياتنا مليئة بالعادات الغذائية الخاطئة، وبمناسبة عيد شم النسيم اليوم، فإننا نتناول كميات كبيرة من الملح أكثربكثيرمن احتياجاتنا اليومية، موضحة إنه إذا أكلنا وجبة تحتوى على نسبة كبيرة من الملح أو ملحها زائد مثل احتفالنا اليوم بعيد شم النسيم، فيجب التغلب على هذا الملح الزائد بالبصل الأخضر، والليمون، فهم أبطال المشهد على مائدة شم النسيم، وهما مفيدين جدا لرفع المناعة الجسم، والتي نحتاج إليها في ظل انتشار فيروس كورونا حاليا..



الليمون للتخلص من الاملاح

وأكدت يمكنك معادلة الكمية الكبيرة من الصوديوم الموجودة في الملح بــ 3 معادن فى منتهى الأهمية، وهم البوتاسيوم، والكالسيوم، والماغنيسيوم، ويمكن الحصول عليهم في الأوراق الخضراء مثل الخس، والجرجير، والبقدونس، والخيار، موضحة أنه لراغبى خفض الوزن يمكن استبدال الخبز بالخس والجرجير، مع شرب الكثير من الماء للسيطرة على الصوديوم.



الليمون اساسى على مائدة شم النسيم

البقدونس

وقالت، إنه إذا تناولنا الفسيخ فيجب أن يكون من مصدر موثوق فيه، كما أنه من أخطر الأكلات ، مضيفة إن المشروبات عليها دورمهم فى هذا اليوم، وملك المشروبات هو الشاى الأخضر، مشيرة إلى أنه يجب تجنب المياه الغازية، لأنها تعمل على زيادة الوزن، مضيفة أن راغبى انقاص الوزن عليهم التعود على "التغميس" بالخضار بدلا من العيش، واستغنى عن وجبة العشاء تماما فى هذا اليوم، واتعشى مياه فقط.

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البصل ضرورى فى شم النسيم

خمس أخطاء تقع فيها فى يوم شم النسيم عليك تجنبهم :

1.الأكل فى تجمعات كبيرة بسبب جائحة كورونا.

.2عدم شرب كمية كافية من الماء

. تناول كميات كبيرة من الخب

4 عدم ممارسة الرياضة فى هذا اليوم والامتثال لشعور الامتلاء والكسل، احسن وقت لممارسة الرياضة الخفيفة هو قبل الأكل أو بعده بساعتين

5.عدم تناول الخضروات الورقية بكثرة مع هذه الوجبة الغنية بالصوديوم.