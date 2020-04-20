مخاطر شرب الشاي بالحليب للحوامل بعد الإفطار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 01:44 مساءً - يعتبر مشروب الشاي من المشروبات الشعبية، ويقدم على كل الموائد ورغم محاذر استخدامه بكثرة إلا أن الجميع يحبه صغارا وكبارا، وبناء على ذلك فيتم مزجه بالحليب لأن مشروب الشاي بالحليب أيضاَ يعتبر من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، إلا أنه حديثاً كشفت دراسات عن أضراره وتأثيراته الخطيرة على الصحة، وقد قامت " الخليج 365" ومن خلال حملة مرحباً بيتي بمتابعة هذه الدراسات خصوصاً مع انتشار فيروس كورونا وضرورة تقوية مناعة الجسم خصوصا للحوامل والأطفال، حيث أشار الدكتور عبد الله زيدان، إختصاصي طب الأسرة إلى الآتي. أضرار الشاي بالحليب كشفت دراسة أمريكية أجراها أطباء في جامعة "ستانفورد" أن مشروب الشاي بالحليب يقلل من الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول كل منهما على حدة.

في حين يسبب امتزاجهما معاً أضراراً كثيرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الشاي بالحليب يؤثر على عمل القلب.

حيث يتسبب الحليب في وقف فائدة الشاي التي تعود على القلب.

الشاي المنفرد يكون له دوراً هاماً في المحافظة على ضغط الدم من خلال ارتخاء الشرايين وتمددها.

وهو ما لا يحدث عند إضافة الحليب له بسبب التأثير السلبي للبروتينات المتواجدة فيه. Advertisements مخاطر الشاي بالحليب على الحامل بعد الإفطار

ومن بين أضرار تناول الشاي بالحليب أيضاً، هي تكون الحصي والرواسب في الكلى، حيث أن سرعة ترسيب الحصى والرواسب تكون عالية في حال الحمل وخصوصاً مع قلة شرب الماء في رمضان.

بالإضافة إلى التسبب في عسر الهضم والأمساك وهذه الأعراض من أكثر ما تعانيه الحامل في الأيام العادية.

وأشارت الدراسة إلى أن الحليب والشاي يحتويان على مادتين عند امتزاجهما معاً تسببان أضراراً لمرضي الكبد والكلي.

هاتان المادتان هما مادة "أكسيد النتريك" بالشاي، و"بروتينات الكازينات بالحليب.

كما يؤدي الشاي بالحليب لمضاعفات خطيرة في حالة تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز "السكر المتواجد باللبن"؛ لذلك ينصح خبراء التغذية بعدم تناوله.

في حالة تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز "السكر المتواجد باللبن"؛ لذلك ينصح خبراء التغذية بعدم تناوله. ويعتبر كل مشروب منهما على حدة له فائدة منفصلة عن الآخر، وينصح الخبراء بتناولهما على فترات متباعدة؛ حتى لا يشكل ذلك ضرراً على الصحة. فوائد الحليب للحامل في رمضان ينصح بشرب الحليب منفصلاً للحامل بعد الإفطار بساعة.

يحتوي الحليب على عناصر غذائية هامة مثل الكالسيوم والبروتين والثيامين، والفيتامينات مما يعطي الحامل المناعة ضد الأمراض خاصة مع إنتشار فيروس كورونا.

يزيد الحليب من تدفق الدم للجنين.

يعزز صحة الجنين داخل الرحم.

يوفر فيتامين د للجنين داخل رحم أمه، مما يحميه من الكساح في المستقبل.

زيادة طول الجنين حيث يسهم الحليب في أن تنجب الأم طفلاً طويل القامة.

ويقلل الحليب من تعرض الأم لخطر الأصابة بسكر الحمل.

يزيد من قوة ذكاء الجنين في المستقبل، ويعزز من قواه العقلية.

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