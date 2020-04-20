نمو الطفل الحركي بعد االولادة من 6-12 شهراً

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 أبريل 2020 01:44 مساءً -

النمو خلال الأشهر الأخيرة من العام الأول من أكثر التطورات التي تحدث في حياة الطفل. فهو يتطور في كل شيء. ودور الآباء أن يشعروا بارتياح وأن يمنحوا طفلهم العطف والاهتمام حتى يحقق الطفل الحد المثالي من التطور دون التزام منهم بقواعد ومشاهدات تقليدية. معنا استشاري طب الأطفال إبراهيم شكري للتعرف على تفصيلات أكثر.

الطفل في الشهر السادس

طفلك يحرك رأسه عالياً بشكل تلقائي، وعندما يكون على بطنه يرفع رجليه عالياً، يلف ويدور في كل الاتجاهات من على ظهره إلى بطنه، ويستطيع أن يرفع جسمه مستنداً على يديه وركبتيه، إذا وضع على بطنه فإنه يحمل جسمه بيديه مع بسط كوعه، وإذا وضع ظهره يرفع ذراعيه لأمه إذا حاولت حمله، كما يحاول أن يزحف بدفع بطنه إلى الأمام وهو يجلس بمساعدة، ويحافظ على توازنه ويتمكن من الميل إلى الأمام أو الجنب، كما أنه يجلس على الكرسي ويمسك الأشياء المتدلية ويؤرجح جسمه وبحركة اليدين يمسك الزجاجة، ويلف، ويحاول مسك الأشياء بيد واحدة، يُسقط الكرة من يده إذا قدمت له كرة أخرى.

الطفل في الشهر السابع

على الآباء الاهتمام بطفلهم أكثر من ذي قبل، فأعدي له الأدوات الآمنة لتحميه من الزوايا القاسية والحيطان والكهرباء والتدفئة والغاز، ولا تتركي أي أداة خطرة على الأرض، الطفل في هذه المرحلة يحمل أي شيء ويفحصه بدقة ثم يرميه، الفم واليدان أخطر الأشياء في لعب الطفل، زودي طفلك بثياب ناعمة تحميه من أي صدمة على ألا تقيد حركته.

في هذا الشهر يبدأ الطفل بتمييز الوجوه، ويكون أكثر حذراً من الوجوه الغريبة، فلا يترك أمه أن تذهب إلى شخص غريب وذلك بأن يبكي فينادي عليها بأصوات تشبه "ماما" أو "بابا" يريدها أن تحمله معها أينما ذهبت، يدرك بعضاً من مدح الأهل أو رفضهم لشيء معين أو تأنيب، وإن شعر بالضيق يحاول وضع الأشياء في فمه ومضغها، وهذا يعني أن أسنانه بدأت تنمو وستظهر في وقت قريب.

الطفل في الشهر الثامن

يبدأ بالصعود والنزول ويلعب بنشاط، ويشد كل ما يلمس، ويرغب في أن يكون أكثر حرية فنراه يشد الستائر ويختبئ داخلها، يتحرك إلى الأمام وهو جالس، يمسك الألعاب بيديه ويرمي بعضها فوق بعض، يمسك الأثاث من حوله ويقف مستنداً إلى أي شيء من الأثاث أو إلى الجداران، يجلس بثبات لدقائق وأثناء جلوسه تكون إحدى رجليه ممدودة للأمام والأخرى مثنية.

حركة اليدين.. يحاول مسك لعبة بالإبهام والإصبع الأولى والثانية ويمسك أيضاً بالقلم، كما يحاول مسك الأشياء الصغيرة الحجم، كما أنه يعبر عن شعوره بطرق مختلفة فتتحرك يداه بمهارة أكثر، لاتزال قدرته على التذكر محدودة ولكنها أكثر تقدماً فهو يتذكر كيف يمكن أن يلاحظ أي تغيير فيهن ويصبح أكثر اجتماعية وأكثر عنادا فتواجه الأم معه أو قاتا صعبة.

الطفل في الشهر التاسع

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يتحرك هنا وهناك بمجرد أن يصحو، قد يسقط مراراً على الأرض، أو قد يضع إصبعه بين الباب والحائط أو في درج، يمزق الكتب ويرميها على الأرض دون توقف.يلاحق أمه ويحاول تقليد تصرفاتها. يطلب أشياء كثيرة، وتكثر أسئلته ويرفض أن يحمله أحد إذا كان يستمتع بوقته، حضري نفسك لأوقات الطوارئ دون تقييد لحرية الطفل في اكتشاف ما يدور حوله، ويحدق في الأشياء المتحركة لفترة ثم يلتقطها ليراها عن قرب، كما أنه يتعلم الكلام أسرع.

الطفل في الشهر العاشر

طفلك يزحف في خط مستقيم على يديه ورجليه، يستطيع الوقوف بمفرده ويكون أكثر ثباتاً، يدفع الأشياء بباطن الكف، يدفع نفسه لوضع الوقوف، يقف إلى جانب الأثاث ويرتكز عليه، يحاول الصعود والهبوط على الكرسي بمفرده، يسير مستنداً إلى الأثاث، يحاول مسك شيئين صغيرين في يد واحدة، يمسك الأشياء المتدلية ويحاول القبض عليها، يستطيع أن يشير باليد وهو يستعمل بعض الكلمات، يحاول أن يقول كلمة أو كلمتين إلى جانب ماما- دادا.

ينصت باهتمام إلى حديث الأسرة، يصغي إلى الكلمات متفهماً معانيها، ويتجه إلى الأشياء بإصبعه السبابة، يلتقط الكرة الصغيرة بين طرفي السبابة والإبهام، يحرك يديه ويصفق ويلوح مودعاً، يظهر استجابة لسؤال: أين بابا؟، ويفضل أن يتناول طعامه بنفسه، ويبدي استعداداً أكبر لارتداء ملابسه.

الطفل في الشهر الحادي عشر

طفلك يقف بمفرده، يحاول دفع نفسه إلى أعلى بالارتكاز على مقدمة القدم، ويحاول الوقوف على رجل واحدة وتكون الأخرى مثنية عند الركبة، يستطيع أن يقف من وضع القرفصاء، يقف بمفرده ويتأرجح، أثناء وقوفه مسنوداً يستطيع أن ينحني إلى الأمام دون أن يقع، ويمكنه المشي إذا ساعده أحد يمسك يده أو يديه الاثنتين، يحاول الصعود إلى أعلى

حركة اليدين: يقبض على القلم بين يديه ويخطط علامات، يحاول جذب الملعقة نحو فمه، يستطيع خلع الجوارب وفك رباط الحذاء.

الطفل في الشهر الثاني عشر

يتمكن طفلك من الوقوف وتكون إحدى رجليه مثنية عند الركبة، يمشي ولكنه يفضل الزحف، يتسلق على الكرسي إلى أعلى والى أسفل، يضع الأشياء عائمة في إناء به ماء، يستطيع ضم الإبهام مع السبابة، يأخذ غلاف الشيء بعيداً عن المحتوى، يفضل يداً واحدة ويضم إحدى يديه ويعرض اليد الأخرى، كما أنه يستطيع أن يشير بالسبابة ، ويدفع الأشياء ويحاول خلع ملابسه