أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1995 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين لمقيمين أحدهما من الجنسية البنغلاديشية والآخر يحمل الجنسية الهندية.

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وأضاف في مؤتمر صحفي يومي بشأن مستجدات كورونا في الكويت، أن هناك 8 حالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم، مشيرا إلى أن حالتي الوفاة كانتا تتلقيان الرعاية الطبية في العناية المركزة، وتعانيان أمراضا مزمنة.

وقال إن الوفاة الأولى لمقيم يحمل الجنسية البنجلاديشية يبلغ من العمر 49 عاما، والآخر هندي ييبلغ 55 عاما؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 9 حالات.

وكان الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، أعلن صباح الإثنين، تعافي 367 شخصا من فيروس كورونا بعد تسجيل 62 حالة جديدة خلال 24 ساعة.