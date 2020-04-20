"الصيام" يُقاوم أشكال العدوى الفيروسية كافة بما فيها "كورونا"

هناك العديد من الفوائد التي تعود جسم الإنسان بسبب الصيام، ليس من ضمنها فقط تقليل الوزن وحرق الدهون، وبحسب موقع "هيلث لاين"، يحد الصيام من مقاومة الجسم للأنسولين ويعزز من التحكم في نسبة السكر بالدم، كما يقاوم الالتهابات.

أيضا صحة القلب يتم تعزيزها بفضل الصيام عن طريق تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، كما يساهم الصيام في زيادة إفراز هرمون النمو ويؤخر من ظهور علامات الشيخوخة.

ويلعب الصيام دورا بارزا في تعزيز النظام المناعي للجسم ما يجعله قادرا على مقاومة كافة أشكال العدوى الفيروسية، حيث يساعد على محاربة الإجهاد التأكسدي كما يقاوم الالتهابات التي قد تكون سببا للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والروماتيد.

وكشفت بعض الأبحاث أن الصيام يمكن أن يكون مفيدا ضد العدوى البكتيرية.

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